總統府邀討論國是 國民黨：設「閉門宴」為何急著週三見？

國民黨智庫副執行長凌濤（資料照）

2025/06/17 15:43

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫副執行長凌濤今日質疑，賴清德總統邀請在野黨主席討論國是，但總統府卻設定為「閉門國安簡報」，「談及機密，沒有法源怎麼見面？」「總統府設『閉門宴』，為何急著週三見？」他還說：「沒有公開的對談失去民意，沒有解方的會談失去意義。」

凌濤表示，人民都知道問題之所在，朝野會談的意義在於解決問題，若在野黨代表參與一個無法對外吐露資訊的會議，即便會議內容具有價值，在野黨如何基於相關資訊，在各自黨內推動議題合作？

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他並說，民生議題是賴政府執政1週年不被信任的主因，近期民調都顯示，無論關稅問題、能源問題、經濟表現、居住正義、永續發展、打擊詐騙、司法改革等議題，民眾的不滿意度均高於滿意度，一個期待解決問題的會議，為何不能在議程上正視問題？而民生也需全民參與，不是嗎？

對於府方強調國安簡報為參考多國之例，凌濤反問，4大部門除依總統指示報告，正式的法律基礎為何？有無違法洩露國安資料之虞？若在會議中無法確保報告內容不違法，以具體法源進行，那相關報告就不如不要報告機敏資訊，「總統府不應急就章，朝野持續溝通。」

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