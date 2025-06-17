罷免等同選舉！ 花蓮罷團協同律師組成反賄抓鬼律師團

罷免成案後即將進入第三階投票，花蓮罷免傅崐萁的公民團體與民進黨立委沈伯洋團隊，今天邀請五名律師成立「抓鬼律師團」，左起為陳君瑋律師、房彥輝律師、王展星律師、陳又新律師、詹晉鑒律師。（記者王錦義攝）

2025/06/17 15:16

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免成案後即將進入第三階投票，花蓮罷免傅崐萁的公民團體與民進黨立委沈伯洋團隊，今天邀請五名律師成立「抓鬼律師團」，強調罷免等同選舉，為防範罷傅期間出現的花錢請人去投票、招待旅遊、請客吃飯等等疑似賄選行為，影響投票公正性，呼籲檢調加強查賄，也成立花蓮檢舉賄選專線038577881，請民眾舉報相關賄選情資。

王展星、陳又新、房彥輝、詹晉鑒、陳君瑋五名律師高呼：「挺公民、反賄選、拒綁樁、護花蓮」，律師陳又新強調，選舉、罷免是規範在一起選舉罷免法內，今天所有的律師特地站在這裡，都是因為所做的每一件事，不是為了個人，甚至也不是為了傅崐萁這個人，而是為了整個台灣的未來，希望大家跟我們一起反賄選、挺公民。

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陳又新說，用二、三千元現金，或是請吃大餐等等用不正利益來去變更你的投票意向，都是屬於賄選的一種，如果用這個不正利益，金錢去交換，希望讓選民比如說原本是想要同意罷免，然後透過金錢、利益的收買，讓選民不再支持罷免，這個行為就是屬於賄選嫌疑了，如果遇到這種情形，馬上用手機錄音下來，這樣自己親自參與這段對話過程，不會有觸犯這個妨害秘密罪的這樣子的問題。

律師房彥輝說，近半年來這些公民運動，其實肇因就是位在花蓮所選出來的立法委員傅崐萁先生，以及黃國昌所共同領導的藍白立法院黨團，一連串的毀憲亂政的作為影響國家、人民非常嚴重，公民團體罷免活動過程中，應該是要受到最高程度的保護，以及不受干預的，但常看到很多不法侵害公民罷免權的各種亂象，今天律師團是要告訴大家，是跟公民站在一起、做公民的後盾，大家用即時有效的法律來協助大家。

律師王展星說，從具體數據上顯示，花蓮過去賄選案例層出不窮，賄選的情況非常的嚴重，當然西部也是會有，但隨著鄉親的努力有慢慢變好，「不要怕，錄影錄音就對了」，只要能蒐證，都能依法送辦、獲得檢舉賄選的獎金，希望不久的將來，也有人看到花蓮變得更美好，然後變成每一個人都覺得很好的地方。

律師詹晉鑒說，之前他與溫朗東去台北地檢署告發傅崐萁涉嫌違反多項法律，也得到了司法單位的調查，傅崐萁認識的律師重保50萬，傅崐萁的管家百萬重保，而且還上電子腳鐐，現在傅崐萁為了怕自己不要被調查，竟然延長立法院的會期，讓自己用立法委員特權不要被搜索扣押逮捕，「這不是個人戰爭，而是全民挺身捍衛民主」，法律正義即將伸張，公民不需要再沉默，只要各位提供證據，可以來檢舉，絕對是到司法機關進行告發。

律師陳君瑋說，大家昨天有看到國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹的起訴書出來，國民黨造假率高達96％，國民黨的造假率約等於公民罷團的合格率，國民黨整個在偽造連署，是非常諷刺的情況，後續進入三階的時候，一定會有更多亂象，像是這一些恐嚇甚至有提告妨礙名譽的問題，「志工不是一個人，抓鬼律師團都在」，希望與志工一起努力，到最後爭取台灣的大勝利。

罷團副領銜人潘文欽說，很感謝5位律師來協助花蓮，因為第三階段即將在這個禮拜公告投票日，那之前第二階段，花蓮發生過查水表的事件，還有一些志工被暴力攻擊、辱罵的事件，所以這一次很感謝律師來幫花蓮的公民做1個後盾，未來的話，如果公民有發生任何法律的問題的話，可以協助來解決問題，那也希望說這次的罷免是公民權的展現，那希望這一次的所有的程序都是公開、合法的進行。

花蓮國民黨團發言人、縣議員吳建志回應說，民進黨用律師打選戰就是崩壞的前兆，一個無能失去民心的政黨，只會靠律師鎮壓異己、混淆視聽，已經宣告政治破產，奉勸民進黨不要低估花蓮人智慧骨氣，民眾自有公評，法律也不是民進黨家開的，黨團鄭重呼籲，花蓮鄉親不要被恐嚇煽動、支持真正民主，反對假借民主的政治鬥爭，公道自在人心，也會反制這場披著公民權外衣的政治追殺。

罷免成案後即將進入第三階投票，花蓮罷免傅崐萁的公民團體與民進黨立委沈伯洋團隊，今天邀請五名律師成立「抓鬼律師團」。（記者王錦義攝）

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