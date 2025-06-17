挺黃國昌廢監院 羅智強稱「監委回歸民選」也可行籲民進黨提版本

民眾黨團總召黃國昌、國民黨團首席副書記長羅智強等人舉辦「在野集結：掌握憲改時刻 廢除酬庸監院」記者會，民眾黨團總召黃國昌（右2）、國民黨團首席副書記長羅智強（左2）、立委吳宗憲（左1）、劉書彬（右1）。（記者陳逸寬攝）

2025/06/17 15:07

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立院黨團近日提出廢除監察院修憲提案，國民黨立委羅智強、吳宗憲今與民眾黨團聯合召開記者會，羅智強除了表示支持民眾黨所提修憲案外，也提及若能讓「監委回歸民選」，或出現更好的版本他也不排除支持，呼籲民進黨提出更多修憲版本，讓監察院長陳菊所說的末代監院真正進入末代。

國民黨團首席副書記長羅智強指出，當黃國昌最早提出修憲案時，他就率先連署支持，最近還串聯吳宗憲委員及更多國民黨立委連署支持。監察權改革有兩種路徑，第一是本次由民眾黨提出的「廢院移權」，第二則是「監委回歸民選」，在沒有其他更好的版本出現前，他支持第一種民眾黨版本，之後若有更好的第二版本，他保持開放態度。

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羅智強強調，雖然他以個人身分參與民眾黨記者會，但都有跟黨團、黨中央和黨主席朱立倫報備，黨團決議可讓委員加入修憲連署；此外，現在民眾黨的版本跟過去民進黨主張是「廢院移權」一致的，所以民進黨一定還有很多修憲版本，呼籲民進黨快拿出來，讓台灣憲政時刻可以繼續推進。

國民黨立委吳宗憲認為，民主制度最核心的點就是責任政治與五權彼此制衡，但今天監察院有權無責、毫無制衡，變的如此腐敗。他和羅智強的核心目標是監察權「民意機關化」，民眾黨提出修憲廢監院是其中一個解方，另一個解方就是監委民選，其目的都是希望讓監察權民意機關化，才能讓政府受到合理有效監督。

針對媒體詢問，國民黨團和黨中央立場是否支持廢監察院決議？羅智強說明，黨團決議就是開放國民黨委員參與連署，也有和國民黨中央報備，感謝民眾黨團啟動第一個修憲提案步驟，開了第一部後會有很多修憲提案進入，搞不好民進黨也提案，都可能會有更好的提案版本，讓監察院長陳菊所說的末代監院趕快真正進入末代，已經是全民共識。

此外，針對修憲成案門檻需要達到立委四分之三同意，若僅有藍委支持仍不足以達到門檻，加上國民黨團非一致性支持，黃國昌說，目前連署人數已經足夠，接下來將啟動修憲程序一步一步往前衝。

據悉，民眾黨團所提修憲提案迄今已獲得32位立委連署，包括8位民眾黨立委、22位國民黨立委以及無黨籍立委高金素梅、陳超明。

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