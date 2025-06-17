澎湖、台南議會締結姐妹會 議長陳毓仁盼廣結善緣為澎湖發聲

澎湖縣議會與台南市議會，締結為姐妹縣市議會。（澎湖縣議會提供）

2025/06/17 14:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一海之隔的澎湖與台南，地理位置最為接近，在歷史人文、政經發展上，都有著密切的關係與互動，今年3月台南市議會應陳毓仁議長之邀來澎考察，增進兩會情誼，同時也促進澎湖觀光，讓兩會激出更進一步的情感，立下締結姐妹會的約定。為表慎重，台南市議會特別選在定期大會中進行締結，邀請澎湖縣議會今日由議長陳毓仁帶領議會議員，跨海前往台南市議會締結姐妹會。

陳毓仁表示，台南市與澎湖縣兩議會之間，長期維持密切的議政業務交流，台南市6都之一，台南的諸位議員都是學習的對象。陳毓仁更指出，台南是澎湖旅外第二大城市，倍感親切，未來希望兩個城市在觀光、文教、經濟等能有更深入的互動與交流，特別是在體育運動方面，期盼藉由締結友好創造更多交流切磋的機會，為台南澎湖共好共惠，一起發聲與努力。

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邱莉莉議長指出，台南市與澎湖縣有著許多共同的特性，兩會能夠締結友好，是所有市民所樂見。期待兩會能夠攜手合作，在農漁業、海洋資源等等交流，更進一步鞏固兩縣市情誼。澎湖縣議長陳毓仁上任以來，思考著如何讓澎湖躍動，走出舒適圈，因此廣結善緣，學習他人的優點，同時也透過自己的力量，提高澎湖能見度。

台南市長黃偉哲特地出席典禮，見證這歷史性的一刻。如今能夠與台南市議會簽訂締結姐妹會，是情誼的見證，也是未來產官觀學合作的開端，更會是陳毓仁議長繼續努力的動力。

台南市議會議員與澎湖縣議會議員相見歡，未來跨黨派為兩縣市共榮努力。（澎湖縣議會提供）

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