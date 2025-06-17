幽靈連署案黃呂錦茹3人移審北院 法官定下午4時開庭

北檢17日自看守所押解國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（前左）、總幹事姚富文（前右），移審台北地方法院，決定是否繼續羈押。（記者廖振輝攝）

2025/06/17 13:10

〔記者張文川／台北報導〕國民黨發動的罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶，涉造假「幽靈連署」，台北地檢署昨偵結，依違反個人資料保護法、刑法偽造文書罪嫌起訴5人，今上午提解在押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿等3人，移審至台北地院；北院中午依電腦輪分完成分案，下午先由法官、辯護律師閱卷，受命法官暫排定下午4時開庭。

檢調查出，黃呂因主張「以罷制罷」，於2月5日在市黨部開會決定抄黨員名冊，姚富文、初文卿透過北市第4區黨部執行長陳奎勳，找中山區黨部婦工會主委葉麗琴動員志工，於2月6日、7日在國民黨台北市黨部，由罷瑤案召集人賴苡任指導志工如何抄名冊，黃呂於這2天皆親自在場督軍。

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檢方偵辦時，黃呂錦茹供稱執行層面都與她無關，由年輕人自主；姚、初則扛下此事；賴苡任供稱黃呂開會時有說，市黨部會「負責」名冊。檢方認定黃呂等3人以抄襲名冊方式連署罷免，犯後無悔意，認定所為嚴重戕害民主基礎，請求對黃呂、姚、初3人從重量刑。

北檢認定，罷吳思瑤的2839份連署中，有2674份是偽造的假連署，佔94.18％；罷吳沛憶的連署2637份中，有2537份是假連署，偽造比例高達96.20％。

北檢17日自看守所押解國民黨台北市黨部書記長初文卿（左），移審台北地方法院，決定是否繼續羈押。（記者廖振輝攝）

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