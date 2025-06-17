罷吳思瑤連署書142份是吳沛憶 北市選委會說明剔除原因

台北市議員簡舒培日前在市政總質詢中，與台北市選舉委員會主委李泰興（右）、市長蔣萬安唇槍舌戰。（資料照）

2025/06/17 14:49

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市議員簡舒培指台北地檢署偵辦罷免連署造假案的起訴書中，證實她6月初質詢時所質疑的，罷免吳思瑤的提議人名冊當中，有142張的罷免對象是吳沛憶；針對這種明顯有違常理的情況，北市選委會卻直接剔除，未將不合的名冊送中選會，也未自行移送檢調，應該說明清楚。北市選委會主委李泰興表示，市選委會協助查對，移送檢調是中選會的權責。

簡舒培6月質詢台北市長蔣萬安與兼任選委會主委的秘書長李泰興，指市選委會2月發函中選會，回報吳思瑤、吳沛憶等立委罷免案的一階提議查對結果，提及罷免吳思瑤的提議人名冊裡，有142份「所載與被罷免人姓名不合」。詢問李泰興「上面寫的是誰?」李泰興表示，他主持查對，但沒有去了解細節罷免誰。

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簡舒培說，起訴書清楚載明：「另前述以同案被告張O晉為領銜人、遞交中選會之提議人名冊中，有142份之抬頭卻為『台北市第五選舉區第十一屆立法委員吳O憶罷免案提議人名冊』」，也就是說，142份寫的都是吳沛憶的名字，混入吳思瑤罷免名冊當中。

簡舒培質疑，北市選委會面對這種明顯且非常有違常理的情況，只用「不列入收件數」就輕描淡寫帶過，未將「姓名不合」的名冊送至中選會，也未自行移送檢調？應該出來說清楚。

李泰興表示，提議連署書是由中選會受理收件，有問題應該由中選會挑出；但中選會整個送交給地方選委會查對，市選委會發現有142件與被罷免人姓名不合，向中選會詢問，中選會回應直接剔掉，在公文中交代，市選委會因此在公文最後一點說明。至於是否送檢調，則是中選會的職權。

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