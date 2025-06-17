逾半年僅2.6萬件！ 領務局線上換護照成效遠低預期 再度放寬申請限制

外交部領事事務局代理局長陳尚友今日在外交部例行記者會宣布，有條件式線上申換護照自7月1日起擴大適用對象，放寬現持護照效期不足6個月且未遺失者，也可以利用線上管道申換護照。（記者黃靖媗攝）

2025/06/17 14:40

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部領事事務局「有條件式線上申換護照」措施自去年9月試辦、今年起正式實施，但領務局代理局長陳尚友今（17）日說明，截至今年5月，線上申換護照共核發26528本護照。遠低於去年開辦時的預估數額。陳尚友也說，領務局因此滾動調整，放寬現持護照效期不足6個月且未遺失者，可以線上申換護照。

「有條件式線上申換護照」措施自去年9月試辦、今年起正式實施，僅允許護照逾期的國人使用此服務，領務局宣布試辦時預估每年有20萬至30萬人藉此管道申辦護照，但自去年9月至今年5月，總共僅有26528本護照藉由線上申換核發。但領務局的總體護照申辦量仍然非常高，今年截至5月共核發逾百萬本護照。

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陳尚友今日在外交部例行記者會宣布，有條件式線上申換護照自7月1日起擴大適用對象，放寬現持護照效期不足6個月且未遺失者，也可以利用線上管道申換護照。

陳尚友進一步說明，自今年7月1日起，有條件式線上申換護照措施適用對象放寬為「在台灣設有戶籍之成年人」、「現持護照已逾效期或效期不足6個月者」、「護照資料頁記載事項未變更者」，符合條件的民眾可使用自然人憑證在外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁線上申換護照，並於10個工作天後，由本人攜帶收據、身分證正本及效期不足6個月的現持護照（已逾期免附），至選定的外交部領事事務局或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處領取新護照。

陳尚友表示，未來外交部將在不影響護照製發安全且符合資安要求的前提下，持續研議放寬使用對象條件，期待能使更多民眾受惠。

但近期才有多間銀行因自然人憑證有詐團假借代辦疑慮，暫停使用自然人憑證開戶的風波，自然人憑證的安全性恐有疑慮。對此，陳尚友說明，線上申辦護照有要求一定要親自領取，而親領正是他們執行人別確認的最後一道防線，目前執行上沒有什麼大問題；他們會注意使用自然人憑證申辦護照的安全性，但目前領務局尚未遇到以自然人憑證申辦護照進行詐騙的行為。

另外，陳尚友也提醒國人，颱風季節將至，屆時如果須使用護照出國，務必提前檢視護照效期，有申換需求者應預先規劃，首次申辦國人可多利用戶政事務所提供的「首次申請護照親辦一處收件全程服務」，符合相關申辦資格者也可利用「有條件式線上申換護照」措施，避免因相關縣市臨時停班，影響申換護照及領取護照時程。

陳尚友指出，外交部領事事務局及外交部中部、南部、雲嘉南、東部辦事處均受理申換護照案件，呼籲國人就近辦理，無需跨區送件，並建議事先備妥符合規格照片，不得使用合成、鏡像及修改的照片。

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