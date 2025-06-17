陳明文被指施壓官員炒地皮 蔡易餘駁斥：扭曲事實可惡至極

民進黨立委蔡易餘表示，報導所稱購入地點與茶改場設址在不同區域，有關陳明文炒地皮的說法，完全是扭曲事實、可惡至極。（資料照）

2025/06/17 13:18

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院經濟委員會本月4日赴嘉義縣考察茶改場協調會議，週刊報導指控，民進黨前立委陳明文不請自來、施壓農業部官員，有綁政策炒地皮之嫌。排案的民進黨籍經委會召委蔡易餘今（17日）駁斥說，政府「跳票」任誰都會憤怒，他邀請最清楚相關建設的陳明文參與，報導所稱購入地點與茶改場設址在不同區域，「炒地皮」之說完全是扭曲事實、可惡至極。

針對報導內容，蔡易餘今天說明，他之所以召開茶改場協調會，就是因為地方鄉親反應疑遭政府「跳票」，番路鄉親都無法接受。考察會議是他請前嘉義縣山區立委陳明文參加，山區地方鄉親都知道，整個茶改場的爭取建設過程，陳是最清楚的，出席會議並站在鄉親的角度來發聲，這很正常。

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「地方鄉親感到遭政府跳票，這種情況，任誰都會憤怒吧！」蔡易餘直言，他開過很多協調會，會議過程很常有不滿的情緒，但不能說不滿就是施壓，況且陳明文現在已無公職，沒有任何權利了，完全是站在地方未來產業發展及鄉親的角度來幫忙發聲，無權何來的施壓？面對政府答應設址，卻一拖再拖。

蔡易餘說，最可惡的是，爆料者竟用炒地皮的說法來打假議題，完全扭曲地方鄉親對大阿里山高山茶產業未來發展的打拚，真的可惡至極。該週刊所提到的購入土地和茶改場設址地點，地點一南一北，可是整整隔了一大座山，兩點更是在不同的區域，要說這是在炒地皮，真的太好笑了。

蔡易餘續指，爆料者不僅根本不了解番路地理位置，時間也差很大；民國91年陸續購入的土地，是靠近竹崎鄉內埔，屬於番路鄉北端，而時任行政院院長蘇貞昌110年宣布茶改場設址在台18阿里山公路上，屬番路鄉南端，區域不同，之間隔一座山脈阻隔，地點、時間相差甚遠，都對不起來，也無法互相影響。

蔡易餘強調，嘉義縣山區的建設，不能讓有心人藉由假議題的爆料來扭曲事實，想毁掉大阿里山高山茶產業的未來發展，他絕對不允許。

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