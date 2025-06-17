雙吳罷免提議書涉偽造案 王定宇：國民黨還是毫無歉疚悔意嗎？

民進黨立委王定宇。（資料照）

2025/06/17 14:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署昨依違反個資法、刑法偽造文書等罪起訴涉嫌偽造罷免連署的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，起訴書中揭露國民黨台北市雙吳罷免案連署偽造比例高達9成多，對此民進黨立委王定宇表示，台南之後，現在是台北，中國國民黨主席朱立倫沒有任何態度嗎？還要喊政治迫害嗎？對於國民黨台北市黨部偽造文書，人證、物證罪證確鑿，國民黨還是毫無歉疚悔意嗎？

王定宇在臉書PO文表示，台南之後，現在是台北，中國國民黨主席朱立倫沒有任何態度嗎？還要喊政治迫害嗎？對於國民黨台北市黨部偽造文書，人證、物證罪證確鑿，國民黨還是毫無歉疚悔意嗎？

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王定宇指出，北檢今天起訴主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿，罷吳思瑤召集人賴苡任、國民黨北市第四區黨部執行長陳奎勳共5人，並請法院對黃呂、姚、初3人從重量刑，有幾點不爭的事實如下。

王定宇續指，本案被告共31名被告，其中20人坦誠犯罪事實，這有類似污點證人的證詞，國民黨主委黃呂錦茹2月5日召集開會，要求2月6日、7日分別交出二位綠委連署書，且承諾領銜人提供名冊，每周至少一次主導罷免會議，並決定期程規劃，而且按里別造冊時，黃呂在場監督，認定為罷免「雙吳」案件中的主導者；抄寫的犯罪地點在國民黨北市黨部第四區辦公室；賴苡任根本就是本案偽造文書的負責指導如何偽造填寫的主嫌，竟然還厚顏在外面演很大；國民黨罷免吳沛憶第一階段連署：2637份中，有2537份確認偽造，只有100份可能為真，偽造率達96.2%；吳思瑤第一階段連署：2839份中，竟有2674份確認偽造，只有165份可能為真，偽造率高達94.18%。

王定宇直言，這樣的罪證確鑿，還要喊「司法迫害」嗎？去聲援犯罪的國民黨、民眾黨黨公職們，要不要道歉一下呢？

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