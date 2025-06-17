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    涉幽靈連署黃呂錦茹等被起訴 黃暐瀚：國民黨缺乏病識感程度令人驚訝

    台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，16日依違反個資法、偽造文書等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人。北檢17日自看守所押解國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）、總幹事姚富文、書記長初文卿，移審台北地方法院，決定是否繼續羈押。（記者廖振輝攝）

    台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，16日依違反個資法、偽造文書等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人。北檢17日自看守所押解國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）、總幹事姚富文、書記長初文卿，移審台北地方法院，決定是否繼續羈押。（記者廖振輝攝）

    2025/06/17 13:44

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦台北市雙吳罷免提議書涉偽造案，昨依違反個資法、刑法偽造文書等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人。對此資深媒體人黃暐瀚表示，國民黨從黨部主委到幹部還有志工，竟沒有一人出面質疑「可能違法」？缺乏病識感的程度令人驚訝。

    黃暐瀚在臉書PO文表示，偽造連署、北市起訴，台北地檢署昨天正式起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人，針對「吳思瑤、吳沛憶罷免案」的第一階段提議書部分，經查偽造率分別高達94%、96％。

    黃暐瀚指出，同案18名被告（含15位抄寫名冊的志工），因認罪獲得緩起訴，「認罪」的被告中，還包括「罷吳四騎士」滿志剛與劉思吟，身為罷免幹部，他們的「認罪」（承認抄寫名冊）將對被起訴5人後續的官司，相當不利，這是國民黨台南市黨部因抄寫偽造被起訴之後第2起藍營地方黨部涉案被起訴的案子。後續還有「新北、台中、嘉義、宜蘭、基隆」五個國民黨地方黨部人員也還在偵辦中。

    黃暐瀚直言，證據顯示藍營在這次的罷免案中，普遍對於抄寫名冊沒有任何違法的警覺，而且從黨部主委到幹部還有志工，竟沒有一人出面質疑「可能違法」？缺乏病識感的程度令人驚訝。

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