黃國昌播「AI音檔」質詢 時代力量轟：不可取！蓄意誤導認知

民眾黨立委黃國昌。（記者陳逸寬攝）

2025/06/17 13:19

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委黃國昌於昨在立法院司法法制委員會質詢時，疑似播放AI合成的「示範音檔」，而非真實錄音，卻未事先註明，引發社會議論。時代力量表示，AI經過妥善利用，會是非常有益社會進步的工具，然而在問政時以AI虛構音檔，只會模糊事實、誤導人民，破壞公民對代議政治的信任。

時代力量認為，立委在問政上，對社會、政府都有巨大的影響力，所使用的題材、證據，都應基於真實原則，才能用事實來說話。黃國昌向來強調，有一分證據說一分話，但黃國昌昨日於質詢中播放的音檔，卻是在模擬檢察官與被告對話，而非真實錄音，沒有事先說明，等於是蓄意誤導觀眾認知。

請繼續往下閱讀...

時力批評，這樣的做法，可能會造成一個錯假訊息的風潮，倘若未來國會問政，大家都以AI自製影檔、證據，將會嚴重影響代議政治的運作，因為資訊的真偽不只影響行政機關的應對態度，更攸關人民對民主制度的信賴程度。

時力呼籲，立法院應審視評估這樣的AI工具，是否在問政上應有一定程度的規範，若以「示範」、「模擬」之名掩蓋不明資訊來源，將嚴重傷害整體民主討論的品質，甚至成為深偽技術濫用的重災區。

「若民代質詢可以造假，那麼我們又如何要求官員誠實以對？」時代力量強調，所有民意代表自我約束，恪守真實原則，在任何政治攻防中，堅持以事實為依據，以公共利益為中心，民主可以包容失誤，但不能接受虛構。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法