陳智菡批國安簡報缺懲處機制 吳崢：怪賴沒把黃國昌當洩密預備犯？

民進黨發言人吳崢今在記者會上回應媒體指出，立法院民眾黨團主任陳智菡質疑府方完全沒有相應的管理與懲處機制，難道是在怪賴總統沒將朱、黃當成洩密預備犯？（記者陳昀攝）

2025/06/17 13:22

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌明到總統府進行「重要國安情勢專案簡報會議」，卻被立法院民眾黨團主任陳智菡質疑府方完全沒有相應的管理與懲處機制，如何保障資訊安全？吳崢今反問，難道陳是在怪賴總統沒將朱、黃當成洩密預備犯？是在昭告天下朱、黃不可信嗎？

吳崢指出，對於民眾黨想要在國安專報的過程，或結束後開直播，他都已明確回應不可行，不論是專報當中，或是結束後的綜合討論，都會涉及專報中的國家機密，自然無法開直播，難不成要限制討論時不能提及專報內容？還是提及時就要關直播或消音？不可能這樣處理，要進行有意義，真誠、對等的交流，勢必要閉門進行，這應該沒那麼複雜，難道民眾黨這麼期待衝流量？

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針對立法院民眾黨團主任陳智菡質疑「總統府這麼大張旗鼓的分享國安資訊，卻完全沒有相應的管理與懲處機制，要如何保障資訊安全」，吳崢表示歎為觀止，總統府已經說明會請與會者簽保密協定，難道陳是在怪賴總統沒把朱立倫、黃國昌當成洩密預備犯？陳是在昭告天下朱、黃不可信，有高度洩密風險嗎？

話鋒一轉，吳崢表示，賴清德總統還是非常希望國內朝野政黨共同面對國防國安威脅，所以邀請還是持續中，儘管民眾黨可能有許多誤會、釋出令人困惑的訊息，還是希望能促成這場國安專報，好話說盡，希望民眾黨以國家利益優先，喜歡沒事找事罵、為反而反這些習慣先放一邊，以國家利益為優先，響應國安專報。

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