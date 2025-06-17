國家海科中心設置條例三讀通過 管碧玲：2026年開始招募人力

國家海科中心設置條例三讀通過，管碧玲（左）表示，2026年開始招募人力。（海委會提供）

2025/06/17 12:39

〔記者洪定宏／高雄報導〕立法院今天三讀通過《國家海洋科技營運中心設置條例》，海洋委員會主委管碧玲表示，興建中的國家船模實驗室及調查船可以在明年開啟人力招募，建造完成後即可投入營運。

管碧玲指出，國家船模實驗室及海洋基礎資料調查船所需人才的專業度極高（例如科儀系統、船模實驗設計、實驗設備校正、資料擷取與分析等），難以用公務考試及行政機關（構）的薪資結構取才，所以成立行政法人國家海洋科技營運中心，希望透過自主化、彈性化、企業化及專家管理經營策略，吸引並留任台灣造船與海洋科學相關領域人才，提升國家競爭力。

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海委會表示，國家海洋研究院已在高雄興達港打造「船模實驗室」，建置國內首座的耐海性能水槽（長80m、寬40m、水深5.5m）與迴旋臂水槽（直徑60m、水深5.5m），實驗室配備造波機系統、造風系統、拖車與廻旋臂系統、船模實驗相關儀器設備、高速電腦及船模製造工廠，2024年6月開工，預計2027年完成主建物後，進行核心實驗設備校正與試運轉。

另外，國海院規劃興建100噸級淺海功能型調查船、300噸級淺海綜合型調查船、4000噸級大洋綜合型調查船各1艘，配置多音束回聲聲納、溫鹽深儀、科學用三頻魚探儀、海床底質剖面儀、都卜勒流剖儀、船體運動量測系統、水下定位系統、長岩心採樣系統、海基型氣象雷達、三維震測系統等高階海洋科儀及深海工作型ROV。100噸級與300噸級調查船已於2024年開工，預計2026年底完工，2027年第1季驗收交船；4000噸級調查船預計今年底完成招標，2029年完工。

國家船模實驗室示意圖。（海委會提供）

海洋基礎資料調查船示意圖。（海委會提供）

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