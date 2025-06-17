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    首頁　>　政治

    馬英九赴中誇習近平「發展兩岸和平」 民進黨中國部列「三宗罪」

    前總統馬英九（左）訪中並會晤中國全國政協主席王滬寧（右）。（圖由馬英九基金會提供）

    前總統馬英九（左）訪中並會晤中國全國政協主席王滬寧（右）。（圖由馬英九基金會提供）

    2025/06/17 12:05

    〔記者陳昀／台北報導〕前總統馬英九日前率團訪中，出席海峽論壇與中國政協主席王滬寧見面，民進黨中國部今天指出，這是1場經縝密設計、系統性鋪排的政治表態，意圖對外塑造「兩岸同屬一中、台灣內部支持統一」的錯誤印象，並透過前總統的角色削弱我方主體論述與社會抗體，馬此行違憲、賣台、誤國「三宗罪」難辭其咎。

    民進黨中國部指出，這場會面完全超出交流性質，是1場經過縝密設計、系統性鋪排的政治表態，從言辭安排、角色定位到媒體操作，過程清楚展現中共意圖藉由馬英九之名對外輸出統戰成果，塑造「兩岸同屬一中、台灣內部支持統一」的錯誤印象，同時透過前總統的角色削弱我方主體論述與社會抗體。

    民進黨中國部強調，馬英九的身分與發言完全不是「和平交流」的代表，而是中共統戰敘事中的樣板人物，背離台灣主流民意，踩踏台海現狀的政治底線。從王滬寧對馬的高度讚揚「為排除兩岸交流干擾和障礙做出了表率」，就完全彰顯了其政治意義。

    民進黨中國部認為，馬此行有違憲、賣台、誤國三宗罪，首先，馬英九迎合中共否定「兩岸互不隸屬」的基本立場，為了配合北京的政治操作，馬英九甘於自我否定、踐踏憲政原則，徹底失去前總統應有的歷史分際。

    其次，馬面對王滬寧時，主動盛讚習近平、全盤附和中共提出的「和平發展」、「深化合作」等政治論述，完全配合中共的統一敘事，使中共得以打造出「連台灣前總統都支持統一」的政治畫面，嚴重傷害台灣的國際聲譽與自主形象。

    第三，馬英九的行動，除矮化台灣的主體地位外，更對國際社會釋出錯誤訊號。完全無視中國持續擴張軍事威脅、強化法律戰與認知戰、並不斷加壓統戰布局，對台步步進逼，形同替中國的對台戰略與侵略意圖背書。

    民進黨中國部提及，與馬英九一同被中共納入統戰操作的，還有自稱「和平大使」赴中的網紅館長，其在中國期間的直播畫面與公開發言，全遭中國官方媒體刻意剪輯、重新包裝為「台灣人認識中國後感動轉向」的統戰樣板。這不是交流、理解，而是操控、利用，台灣社會必須更嚴肅地看待每一場被精心設計的「交流演出」，拒絕成為中共宣傳機器的素材。

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