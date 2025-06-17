竹市府官方臉書直播高虹安反罷免活動 綠批「政風處」變「把風處」

新竹市府官方臉書竟直播停職市長高虹安的反罷免造勢活動，市議會民進黨團今天聯合總質詢時批停職高虹安仍操控市府，且市府竟仍有公務預算幫高虹安做事，已違反行政中立及圖利。（記者洪美秀攝）

2025/06/17 14:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府官方臉書粉專15日直播涉貪停職快1年的市長高虹安反罷免造勢活動，市議會民進黨團今天議會總質詢時，質疑市府仍用公務預算幫停職的高虹安做事，更質疑高虹安仍操控市府，批政風處已成「市府把風處」，要求政風處及市府盡快調查並提出調查報告，同時也要求邱臣遠及相關局處長應下台及究責。

民進黨團今天在議會聯合總質詢，先把同意罷免高虹安的手舉牌放在代理市長邱臣遠的位子前，議員施乃如也針對市府15日官方臉書直播高虹安反罷免活動一事，要求邱臣遠說清楚，邱臣遠回應當天是活動廠商的錯誤，將串流平台中的新竹市政府也納入直播，此事市府有管理疏失，已向市民道歉。

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施乃如質疑，為何高虹安的活動廠商有權限能把市府官方臉書也納入直播，更質疑高虹安已停職快1年，到底誰給廠商權限可以如此？她也質疑市府根本仍持續用公家資源幫高虹安做事，市府公私不分，高虹安公器私用，如此違法之事，市府竟推給廠商，這已涉及相關法律問題，不是道歉就結束，更涉及市府的資安問題，難道隨便的廠商有權限可直播市府官方臉書，更質疑高虹安就是背後授權者，而她已停職快1年，顯然市府仍持續用公家資源幫高虹安做事，違反行政中立及圖利罪，她要求政風處徹查。

曾資程批政風處已形同市府把風處，完全失去功能，要求1週內提供調查報告給民進黨團；政風處長陳文意則回應會在2個月內完成調查。

新竹市府官方臉書竟直播停職市長高虹安的反罷免造勢活動，市議會民進黨團今天聯合總質詢時批停職高虹安仍操控市府，且市府竟仍有公務預算幫高虹安做事。代理市長邱臣遠稱造成疏失向市民道歉。（記者洪美秀攝）

新竹市議會民進黨團今天把同意罷免高虹安的手舉牌放在代理市長邱臣遠的座位前，也引來市府與綠營的衝突。（記者洪美秀攝）

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