北市議員游淑慧告男網友誹謗 法院因這原因判無罪

台中市一名男子在台北市議員游淑慧臉書留言被提告誹謗，台中地院認為是可受公評的事項，判決男子無罪。（記者陳建志攝）

2025/06/17 13:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名男子去年因不滿國民黨台北市議員游淑慧上政論節目的發言，在游的臉書留言「我覺得她是不是分不到應曉薇的賄款，然後開始跟鍾二人一搭一唱挾怨報復齁」，游不滿提告妨害名譽；台中地院法官審理認為，游為台北市議員且是知名政治人物，應接受監督，且對於批評言論有較高的容忍程度，男子所言均與公共利益有關，屬可受公評的事項，受到憲法的保障，判決男子無罪，可上訴。

起訴指出，這名男子去年9月15日，使用暱稱「劉明杰」的帳號，在游淑慧「臉書」留言「我覺得她是不是分不到應曉薇的賄款，然後開始跟鍾二人一搭一唱挾怨報復齁，她要唬爛我覺得我們也不用客氣」，游淑慧認為妨害名譽，提告加重誹謗。

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男子在審理時辯稱，自己是看到政論節目，當時柯文哲被收押，會去留言是因為覺得游淑慧在柯文哲任擔任市長期間沒有善盡監督責任，而事後柯文哲被收押後，才在政論節目上評論一個不能還口之人，所以才會去做這樣的留言，否認有誹謗意圖。

法官認為，男子留言是先以疑問句形式詢問以求釐清，並表達其目的是欲喚起民眾對公眾事務參與及發揮公眾監督功能，且所為言論是針對游淑慧在公職任職期間的工作態度及在政論節目公眾場合所為的言論提出疑問，無法以此就認為男子所言會導致其名譽或形象受損。

法官認為，游淑慧案發至今均為台北市議會議員為公眾人物，且是國內知名政治人物，自應接受監督並對於個人操守廉潔事項及其於公開場合言行的相關評論負有容忍義務，就他人的批評言論可能造成的主觀感情侵害，亦應有較高的容忍程度。本案男子所言均與公共利益有關，應確屬可受公評的事項。

法官認為，男子所言「挾怨報復」及「唬爛」，用字遣詞可能使人感到不快，然其言論係基於個人感受所為，與其所為客觀評論的事項有緊密關聯，且有明確的公益考量，堪認尚未超出適當評論範圍，此部分言論受到憲法的保障，判決無罪，可上訴。

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