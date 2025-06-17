轟國民黨連署造假不道歉「卑鄙、無恥、噁心」 吳崢：蔣萬安挺犯罪？

民進黨發言人吳崢今開記者會痛斥國民黨連署造假不道歉，並質疑台北市長蔣萬安日前到北檢聲援，是在挺犯罪？（記者陳昀攝）

2025/06/17 11:54

〔記者陳昀／台北報導〕北檢偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免連署造假案，發現偽造比率分別高達96.2%、94.1%，並有大量共同筆跡，昨起訴主導本案的國民黨台北市黨部主為黃呂錦茹；民進黨發言人吳崢今開記者會痛斥，這麼明顯的造假行為根本是「民主詐騙」，黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等人先前到底在北檢聲援什麼？挺犯罪嗎？國民黨至今無人道歉，又怎麼可以這麼卑鄙、無恥？

吳崢今召開「史上最高九成偽造率 國民黨還不道歉？」記者會，直呼「驚呆了」，沒想到有政黨這麼厚顏無恥、大言不慚，拿造假連署書濫用台灣民主制度，根本是「民主詐騙」，這樣的大規模違法抄名冊已經罪證確鑿，國民黨怎麼可以這麼無恥、卑鄙，且至今沒人出來道歉，這到底是什麼世界？

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吳崢指出，起訴書顯示，第一，罷免吳沛憶、吳思瑤的幕後黑手就是黃呂錦茹，

黃呂錦茹怕被台北市議員鍾小平搶頭香而積極主導，賴苡任、滿志剛、李孝亮、陳冠安都是她找來的黑手；第二，黃呂跟他人明確討論要抄名冊，達成偽造文書的共識；第三，賴苡任指導志工抄名冊的時候，黃呂也全程在場監督。

吳崢引述檢察官在起訴書中寫道，「偽造罷免連署不是一般的偽造文書，侵害的不只是被冒名的黨員，也對我國人民憲法上的權力產生重大危害，如果這種行為得逞進而啟動罷免，勢必動搖我國民主政治基石，民主制度也會隨之崩壞。」

吳崢痛斥，這麼明顯無恥的造假行為，朱立倫至今不出來道歉嗎？用這種詐騙造假的手法對待選舉，噁心、非常噁心，對照國民黨當時跑到北檢抗議，不覺得這些畫面非常可笑嗎？朱立倫和台北市長蔣萬安、國民黨立委，當時到底去聲援什麼？挺犯罪嗎？

吳崢接著批評，朱立倫現在還在裝死、以為臉皮厚就不用面對，如果還有一絲一毫最基本做人的羞恥心，還認為中華民國的法律應該被遵守，面對國民黨各縣市黨部陸續爆發集體舞弊，還不出來道歉、給國人交代嗎？國民黨還有臉對公民團體提告？民進黨要求朱立倫立刻道歉！身為百年大黨，要有基本的廉恥心，不要淪為詐騙集團。

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