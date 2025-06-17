竹市民政處長施淑婷罵罷免高虹安議員流氓 綠營議員反嗆施是小偷強盜

新竹市議會今天上演流氓與小偷強盜之爭！民政處長施淑婷（右）罵要罷免高虹安的民進黨團議員是流氓，綠營議員反嗆施是小偷強盜，雙方爆發約1分鐘的口角衝突。（記者洪美秀攝）

2025/06/17 12:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會今天上演流氓與小偷強盜之爭！議會民進黨團今天聯合總質詢，把同意罷免高虹安的「手舉牌」放在代理市長邱臣遠的桌前，沒想到先是工務處長陳明錚在質詢時把牌子收起來，被議員曾資程拍桌喝斥不尊重議員，中場休息時間民政處長施淑婷又想把手舉牌收起來，遭民進黨團議員痛批沒有權力，雙方爆發激烈口角，施淑婷稱民進黨議員是流氓，反遭綠營議員稱施是小偷及強盜，擅自把議員的東西移走，黨團隨後在議事堂質詢時要求施淑婷道歉，但施淑婷未道歉。

民進黨團今天聯合總質詢，議員施乃如等人把同意罷免高虹安的手舉牌擺在邱臣遠的桌前，但質詢進行幾分鐘後，坐在邱臣遠旁的工務處長陳明錚把同意罷免手舉牌拿下來，結果遭議員曾資程大聲喝斥，為何將議員的東西收起來，也要求陳明錚把手舉牌擺好。

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結果議會質詢中場休息時，民政處長施淑婷立即走向邱臣遠的位子欲將手舉牌拿走，此時再遭民進黨團議員喝斥為何要動議員的財產，也未經議員同意就擅自要收手舉牌，施淑婷反嗆是因中場休息要把手舉牌收起來還給民進黨團。

雙方爆發約1分鐘的激烈口角，施淑婷大罵民進黨團議員是流氓，引發民進黨議員不滿，反嗆施淑婷才是小偷強盜，未經議員同意就要拿議員的財產，並稱這是議事殿堂，不是市政府，市府官員應尊重議員的權利。

中場休息後，民進黨團再次聯合總質詢，議員鄭美娟請主席議長許修睿針對剛剛民進黨團手舉牌被拿走一事，要求施淑婷道歉，但施淑婷回覆是要還給民進黨團，堅不道歉。

新竹市議會今天上演流氓與小偷強盜之爭！民政處長施淑婷（右）罵要罷免高虹安的民進黨團議員是流氓，綠營議員反嗆施是小偷強盜，雙方爆發約1分鐘的口角衝突。（記者洪美秀攝）

新竹市議會今天上演流氓與小偷強盜之爭！民政處長施淑婷（右）罵要罷免高虹安的民進黨團議員是流氓，綠營議員反嗆施是小偷強盜，綠營黨團要求施淑婷道歉，但施淑婷堅不道歉。（記者洪美秀攝）

新竹市議會今天上演流氓與小偷強盜之爭！民政處長施淑婷（右）罵要罷免高虹安的民進黨團議員是流氓，綠營議員反嗆施是小偷強盜，民進黨團要求施淑婷道歉，但施未道歉。（記者洪美秀攝）

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