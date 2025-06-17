遭控破壞王鴻薇看板 罷團反擊：未舉證調查、誣指側翼令人不齒

提及罷免廣告設置的挑戰，阿美坦言，台北市內適合的看板位置難尋，廣告公司與屋主普遍因政治敏感性與法律風險考量而卻步，並感謝目前仍願意提供場地與資源的廠商。（記者劉詠韻攝）

2025/06/17 11:37

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市民權東路上的國民黨立委王鴻薇宣傳看板日前遭人破壞，王昨指控罷免團體「山除薇害」為涉嫌人並報案提告。對此，「山除薇害」今（17）日與台北市議員林亮君合體，除於現場展示重新掛上由熱心民眾所捐出的罷免廣告看板外，罷團發言人阿美並鄭重澄清，該毀損行為與罷團無關，質疑王鴻薇雖然報案，卻未針對具體行為人提告，令人感到匪夷所思。

阿美強調，不論是罷團或支持罷免的公民，皆支持王鴻薇依法提告、揪出真正破壞者，以釐清事實，還團隊清白。她直言，王鴻薇一再將不滿行為歸咎於罷團、青鳥或所謂側翼，是試圖將罷免行動抹黑為非理性，這種無端指控讓人無法接受，「作為民意代表，不應在未經調查下就任意指控，這是不負責任的行為。」

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提及罷免廣告設置的挑戰，阿美坦言，台北市內適合的看板位置難尋，廣告公司與屋主普遍因政治敏感性與法律風險考量而卻步，並感謝目前仍願意提供場地與資源的廠商；截至6月17日，罷團目前掌握的看板共23面，相較於支持王鴻薇陣營的4面，數量仍有差距，也懇請更多民眾提供陽台或牆面支持，歡迎與團隊聯繫。

市議員林亮君指出，今新掛上的大型看板，由一位熱心民眾主動捐出，期盼在罷免行動的最後階段，能協助下架親中立委王鴻薇。她也續指，先前罷團設置的看板內容僅為問句形式，且相關會面皆為公開資訊，「王鴻薇與王滬寧的見面有媒體完整報導，重點是，雙方會後是否針對台灣法案或國安議題有密談、交換條件，王鴻薇至今始終未正面說明。」

至於罷免行動下一步，阿美預告，罷團將於中山、北中山等選區舉辦多場「客廳會」與公民對談活動，並透過 Accupass 平台公布相關行程，邀請支持與反對者一同參與，「民主社會最重要的價值是多元對話，我們歡迎各種意見，理性溝通、交換觀點。」

阿美也透露，未來罷團將與其他罷免團體橫向整合，籌劃更大規模的聯合活動，持續推進罷免聲量；對於是否能順利進入第三階段，阿美表示目前無法確定確切數字，但期盼支持者能持續集結，「當然是越多越好。」

林亮君表示，今新掛上的大型看板，由一位熱心民眾主動捐出，期盼在罷免行動的最後階段，能協助下架親中立委王鴻薇。（記者劉詠韻攝）

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