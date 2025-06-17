藍營大團結？鍾小平批檢方「可惡」 將放下恩怨聲援黃呂錦茹

鐘小平召開記者會，痛批檢方撕裂國民黨感情。（記者孫唯容攝）

2025/06/17 11:33

首次上稿 11:14

更新時間 11:33（補充鍾小平說詞）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北地檢署偵辦罷免民進黨立委吳思瑤及吳沛憶「幽靈連署」案，昨（16）日依刑法偽造文書等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、罷免「召集人」賴苡任等5人，檢方指黃呂不願被國民黨台北市議員鍾小平「搶頭香」，才指示動員志工趕緊抄名冊偽造連署。鍾小平今質疑：「你是國家機器，我們國民黨家事，關你什麼事啊？」痛批這兩位檢察官根本是民進黨的發言人，「怎麼可以這樣挑撥我跟黃呂的感情？非常可惡」。

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檢方在起訴書中指出，黃呂錦茹倡議「以罷制罷」，找來賴苡任、滿志綱、劉思吟、陳冠安組成「罷吳四騎士」，分別發起罷免吳思瑤及吳沛憶，指示黨部書記長初文卿、總幹事姚富文負責罷免案提議人名冊的整理、造冊，豈料罷免吳沛憶的「憶事吳成」2月5日提案後，被中選會告知「備補領銜人」設籍未滿法定期限，黃呂錦茹考量鍾小平恐會搶快遞案罷免吳沛憶，要求賴苡任等人2月6日火速重新送件，商定由李孝亮擔任罷免吳沛憶案新領銜人，同時也決定由張克晉擔任罷免吳思瑤案新領銜人。

由於時間緊迫，需快速備齊合格數量的提議人名冊，黃呂錦茹承諾，提議人名冊由黨部以抄寫方式偽造提議人名冊交給新領銜人送件，花了共約18小時又25分抄寫5211份假連署，豈料除了死亡連署，重複或姓名地址也出現錯誤，甚至提議「罷免吳思瑤」名冊中還有142份誤寫成「罷免吳沛憶」。

面對檢察官點名，鍾小平今天上午召開記者會，他表示，這兩位檢察官在本案中根本就是民進黨的發言人，怎麼可以這樣挑撥他跟黃呂的感情，「國民黨的家事，關你什麼事啊」？他要提出強烈的抗議。

鍾小平也坦言，他與黃呂錦茹7年前競爭市黨部主委，確實有恩怨，不過後來黃呂勝選，「大家都應該要放下」，假設他真的有將當年恩怨放在心上，就會連署到底，當然會打擊到黃呂，但是他沒有，在合理合法合情的情況下，都已儘量完成身為黨員的責任。

面對媒體問及，若當初有送連署書，是否情勢將不同？對此，鍾小平直言「後悔」，陰錯陽差「沒有救到黃呂」，假設他堅持「送到底」的話，或許黃呂就沒有官司的問題，「如果那時候我們抗命『送到底』，說不定是好的結果，說不定藍綠立委罷免會是『31比1』，是不是黃呂沒有牢獄之災？小朋友也不會受傷害？」鍾小平也說：「但是歷史不能倒帶。」

今天下午法院將召開接押庭，鍾小平表示，屆時會前往聲援黃呂錦茹，他也質疑為何要召開羈押庭，是打算把黃呂弄死為止嗎？ 雖然他跟黃呂沒有私交，「可是她是主委、是國民黨的黨員，要關懷她一下」。

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