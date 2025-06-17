鄭正鈐被控收紅錢競選、洩漏政府資訊給國台辦 新竹「雙罷」將告發

民進黨立院黨團「吹哨者踢爆鄭正鈐多重違法行為 涉洩漏國安情報、侵佔政治獻金、中資介入選舉」記者會，竹市雙罷免總部發言人林志潔（左起）、民進黨團書記長陳培瑜、新竹雙罷領銜人戴振博。（記者陳逸寬攝）

2025/06/17 11:16

〔記者謝君臨／台北報導〕新竹「雙罷」今與立法院民進黨團共同舉行記者會，提出曾任國民黨立委鄭正鈐助理的「吹哨者」所指控的四大違法證據，包括：中國資金介入鄭選舉；鄭涉嫌洩漏政府資訊和立法院檔案給中國國台辦；鄭涉嫌浮報助理薪資，侵佔競選經費及政治獻金；且競選期間未替勞工、助理投保勞健保，並違法使用隨扈員警。新竹「雙罷」強調，將向地檢署遞狀檢舉，也會盡全力保護「吹哨者」的安危。

新竹「雙罷」發言人、國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔說，鄭正鈐從過去至今在新竹有諸多官司纏身，之前認為他財務不清、與地下錢莊往來，涉及包庇暴力討債，以及不當動員外籍人士上凱道等行為，他從未現身好好向選民說清楚，但其嚴重狀況不只於此，不僅違法亂紀，更涉及洩漏政府重要資訊。

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林志潔並於現場播放「吹哨者」檢舉的變聲音檔，指他在鄭委員那邊大概1年左右時間，曾看到鄭微信裡很多對話，其競選物資包括面紙、濕紙巾等，很多來自中國贊助；鄭還會把政府相關檔案傳給國台辦的人，這是他親眼所見，中國應該有支持其競選經費。

「吹哨者」並指出，選舉期間大部分人都領最低工資，約2萬8千元，選舉快結束時鄭委員叫大家簽名，說要做帳、要申報政治獻金，他才發現鄭把每個人、每個月都報到5萬元，且沒幫這些人保勞健保。另外，鄭從擔任議員到立委都有向市府申請隨扈，但這些警員卻要陪他跑選舉、反罷免行程、當司機等。

林志潔說，鄭委員長期接受中資介選和贊助，他也會請助理直接回訊或傳檔案給國台辦，甚至中方直接詢問鄭，選舉資金有沒有欠缺？鄭直接回說有欠缺，可以接受贊助，這些都是揭弊者親眼目睹。此外，鄭的助理薪資最高報到7、8萬，最少也都超過5萬元，但鄭都給最低薪資，中間價差恐涉及侵占或不法。

林志潔表示，這也無怪乎民進黨立委提出立委赴中納管等國安修法，卻連程序委員會大門都出不去就被藍白封殺，要求「慣老闆」鄭正鈐應出面說明。

新竹「雙罷」領銜人戴振博也說，「吹哨者」爆料內容非常驚悚，前所未聞，鄭正鈐涉及政治獻金申報不實，有侵占罪問題，和民眾黨前主席柯文哲透過木可公司的樣態相似。更可怕的是，鄭是否因收受中國資金贊助，因而連署國民黨立委陳永康的修法提案，要把台海變成中國內海，犧牲國家安全。

戴振博直言，鄭正鈐就是「中國統戰的在地協力者」，我們會把資料收集清楚向地檢署告發，呼籲檢調儘速偵辦。他也呼籲下架不適任賣台舔共的立委，請市民朋友勇敢出來投下「同意罷免」。

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