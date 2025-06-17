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    國民黨罷免連署造假還不道歉 林楚茵：可恥可笑可惡

    立委林楚茵。（資料照）

    立委林楚茵。（資料照）

    2025/06/17 10:47

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免連署造假案，起訴書提及，罷免吳思瑤團隊送出的提議人名冊當中，甚至有142張把罷免對象寫成吳沛憶。對此，民進黨立委林楚茵表示，國民黨怕罷免、卻又毫無長進，「終究還是3個『可』：可恥、可笑、可惡」！

    林楚茵在臉書PO文表示，「可恥」國民黨立委，全台死人連署不道歉，竟然厚臉皮提告公民。身為民代做錯事不道歉，反而提告指責公民監督，國民黨立委根本就是「惡僕欺主」，「可恥」無敵！

    林楚茵指出，「可笑」國民黨立委，上任不久就成「傅隨組織」，跑去中國見王滬寧，行程與內容說不清楚，回國還狂擋國安法案。被全民唾棄是紅色親中立委，結果竟怒告罷團公民，簡直可笑至極！

    林楚茵續指，「可惡」國民黨立委上任至今，通過國會擴權法案、阻擋國安法案、亂砍國安預算，還提案縮短中配取得台灣身分證年限，甚至協助中國商品洗產地。國民黨立委不思民生法案，只搞政治鬥爭，可惡至極，被罷免剛好！

    林楚茵直言，國民黨做了這麼多事，卻無勇氣面對民意審視，反而濫用司法、企圖以「訴訟」打壓大罷免行動！國民黨怕罷免、卻又毫無長進，終究還是三個「可」：可恥、可笑、可惡！

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