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    8藍委告抹黑 罷免涂權吉領銜人：操弄假連署、動用司法封口才是民主危機

    國民黨8立委，委由國民黨中央告罷團領銜人在社群平台發表不實抹黑、抹紅言論，罷涂領銜人Rick回應，國民黨動用司法封口，才是真正的民主危機。（資料照）

    國民黨8立委，委由國民黨中央告罷團領銜人在社群平台發表不實抹黑、抹紅言論，罷涂領銜人Rick回應，國民黨動用司法封口，才是真正的民主危機。（資料照）

    2025/06/17 10:56

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕被連署罷免的國民黨立委包括桃園涂權吉等8人，昨天委由國民黨中央至北檢遞狀，控告罷團領銜人或相關主導者涉嫌在社群平台發表不實抹黑、抹紅言論，桃園市第二選區「全力一擊，罷免涂權吉」領銜人Rick回應，國民黨濫用民主制度、操弄假連署，還選擇提告打壓，以訟制罷、轉移焦點，「動用司法來封口，才是真正的民主危機。」

    昨天委由國民黨中央提告的8位藍委包括，台北市賴士葆、新北市廖先翔、桃園市涂權吉、牛煦庭、新竹縣徐欣瑩、台中市廖偉翔、羅廷瑋、南投縣游顥；國民黨新聞稿指出，罷團藉社群平台，大肆抹紅國民黨立委為「共諜」、「下架親中賣台立委」等，明示或暗示立委與中共勾結，並誣指國民黨立委支持中配6改6「替中國洗人口」，將造成「1人領身分證，依親數10人」等，更嚴重不符事實，完全是無稽之談、危言聳聽，都將透過提告以正視聽。

    Rick表示，國民黨指「明示或暗示立委與中共勾結，並誣指國民黨立委支持中配6改4」，皆基於新聞事件與事實依據論述，社群貼文內容皆為可受公評之事。

    Rick也說，台北地檢署昨天起訴連署偽造案，其中國民黨對台北市立委吳沛憶的罷免提案連署偽造率高達96%，對吳思瑤的偽造連署達94%，國民黨濫用民主制度、操弄假連署，還選擇提告打壓，以「以訟制罷」方式製造寒蟬效應，轉移焦點，為經典的「認知作戰」案例。

    Rick強調，大罷免行動至今，已有31個選區完成送件，超過110萬台灣人民具名連署，展現憤怒與決心，他說，冰凍三尺，非一日之寒，台灣人民不會輕易被分化、操弄，罷免是長期怨懟的爆發，是選民對不適任政治人物的最後警告。

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