租金補貼新北需自籌18.5億 侯友宜批中央：神也是你，鬼也是你

新北市長侯友宜今日赴議會備詢，會前針對時事議題受訪。（記者黃子暘攝）

2025/06/17 10:14

〔記者黃子暘／新北報導〕因應財政收支劃分法修法，內政部要求「300億元中央擴大租金補貼專案」需地方自籌，新北市府須自籌30%，約18.5億元。新北市長侯友宜今（17日）在市政總質詢前受訪表示，中央起初敲鑼打鼓說得很好聽，結果還要地方自籌30％，「神也是你，鬼也是你」。

侯友宜指出，中央敲鑼打鼓說中央要專案擴大租金補貼，這也是總統賴清德的競選政見，結果這筆錢原來要地方自籌30％，這並非小數目，將影響新北市大小建設、社會福利等，尤其中央在資源調配上又完全沒有章法，還說這是地方自治事項、要因應財劃修法，但財劃法說了半天統籌分配稅款也沒發下來，「所以其實中央你這樣做是不對的，應該趕快回歸到中央的專案，租金補貼由中央統籌」。

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此外，中央統刪地方一般性補助款，新北遭刪30.44億元，市府已經發函給中央表達意見，若中央回函仍維持原決議，新北是否跟進台北、台中、基隆等藍營執政縣市提出訴願？

侯友宜表示，侯友宜表示，中央刪除一般性補助款是違法、不對的事情，尤其影響社福、教育、基礎建設，剛好是刪在人民最痛苦、最需要幫忙的地方，市府已在第一時間立即反應，也發函中央表達為何市府需要這筆錢，盼中央儘速回應。

侯友宜說，無論是訴願、追加預算等哪種方式，「最主要，中央以一句話，你現在就可以把一般性補助款都還給我們」，趕快讓急需要這筆錢的市民可以得到支持，這才是最重要的。

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