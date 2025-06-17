曹興誠等罷團上門要求辯論 國民黨派青年軍以大喇叭、標語反制

反共護台志工聯盟今赴國民黨中央黨部送辯論邀請，反共護台三號志工曹興誠與志工們在國民黨中央黨部前開講並接受現場媒體提問。國民黨中央黨部也不甘示弱，在大樓前放出兩幅諷刺曹董與立委立委沈伯洋的海報還擊。（記者田裕華攝）

2025/06/17 10:58

〔記者施曉光／台北報導〕「反共護台志工聯盟」志工、前聯電董事長曹興誠今日上午在「反共律師團」陪同下，親赴國民黨中央黨部下辯論戰帖，邀請國民黨主席朱立倫進行大罷免的公開辯論，罷團呼籲朱立倫勇敢接戰，接受全民檢驗，不要心虛閃躲，只會霸凌罷團。

面對不速之客，國民黨派出青年軍搬來大喇叭用高音量加以反制，並以「反共小沈中國熊，大展紅圖沈爸勇」、「反共就先反曹董，統一公投急先鋒」等標語諷刺罷團。

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曹興誠日前曾邀請國民黨主席朱立倫、立法院國民黨團總召傅崐萁進行大罷免公開辯論，但遲未獲得回應，加上昨日有8名國民黨立委還委由黨中央到台北地檢署控告罷團不實抹黑抹紅，因此曹興誠今日親自到國民黨下戰帖，要求朱立倫接受公開檢驗。

曹興誠表示，這次大罷免有130萬人民連署支持罷免，國民黨有31位立委被罷，這次的罷免是全國性大議題，應該讓全民真正了解贊成罷免與反對罷免的理由，所以舉辦公開公正辯論有其必要性，罷團方就由他與民進黨立委沈伯洋為代表，反罷方建議由朱立倫與立法院國民黨團總召傅崐萁為代表。

他強調，公開辯論是雙方對於社會應盡的責任，國民黨反罷免也是全國性運動，應該讓全民深入了解反罷的理由，希望國民黨能接受邀請。

面對國民黨擾人的刺耳喇叭聲，曹興誠說，國民黨一向喜歡避開主題，對他與沈伯洋進行人身攻擊，呼籲全民要認清國民黨就是個樣子，今天國民黨不讓他們進入遞交邀請書沒有關係，因為昨天已經寄出，今天只是為了表達敬意才特別親送過來。

曹興誠還說，國民黨說他主張統一，但他過去所提統一公投主張，是必須經由台灣公民投票，不是政黨或領袖可以主張，這代表主權在民，而統一公投也是程序正義，國民黨卻斷章取義，指他主張統一，大家應該認清國民黨說謊成性，而且這個政黨就連罷免連署也都造假，攻擊他與沈伯洋也都是捏造事實，國民黨這種手法將來會出賣台灣，今天罷免國民黨的立委，就是避免未來台灣主權被送給中共。

對於媒體詢問國民黨立委牛煦庭曾經提過與罷團辯論，曹興誠表示，國民黨派誰來他都歡迎，國民黨每天叫罵、吵鬧不是負責任的政黨，一個負責任的政黨應該歡迎辯論的機會。

至於上週曾與賴清德總統見面一事，曹興誠說，他在會談中向賴清德表達希望民進黨能加強支持罷團，過去民進黨在第二階段連署因為不希望形成藍、綠對決，所以站到後面，現在他希望民進黨能「站前面一點」，並強調與賴的對話沒有什麼特別之處。

對於國民黨中央昨日幫8位藍委提告罷團，曹興誠說，會有完整的律師團來應付，各地罷團不必擔心法律問題，他們有完整的律師團並且會負擔所有的費用。

此外，台北罷團代表Roger表示，根據法律規定，公民基於可受公評之事所為適當評論者不罰，罷團在一些社群媒體上發表可受公評之事的言論，這些被罷免的立委卻發動法律戰術想要施壓，但罷團相信台灣的司法制度，不會擔心基於公共利益、國家安全相關評論會遭受反擊，而且這些舔共、通匪、不道德也不值被認可的僕人，將會不被法院認可。

「反共護台志工聯盟」志工、前聯電董事長曹興誠今日上午在「反共律師團」陪同下，親赴國民黨中央黨部下辯論戰帖，邀請國民黨主席朱立倫進行大罷免的公開辯論。（記者田裕華攝）

「反共護台志工聯盟」志工、前聯電董事長曹興誠今日上午在「反共律師團」陪同下，親赴國民黨中央黨部下辯論戰帖，邀請國民黨主席朱立倫進行大罷免的公開辯論。（記者田裕華攝）

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