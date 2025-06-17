142份罷吳思瑤連署書「姓名」都是吳沛憶 簡舒培批北市選委會只「不列收件數」

台北市選委會將罷免吳思瑤的提議人名冊裡142份「所載與被罷免人姓名不合」不計入收件數。（取自台北市議員簡舒培臉書）

2025/06/17 10:38

〔記者何玉華／台北報導〕台北地檢署偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免連署造假案，起訴書提及，罷免吳思瑤團隊送出的提議人名冊當中，有142張的罷免對象是吳沛憶；民進黨台北市議員簡舒培表示，6月就此事質詢台北市長蔣萬安與兼任選委會主委的秘書長李泰興，李泰興推稱「沒有去了解」不願說明，蔣萬安則試圖轉移焦點指控中選會「怎麼可以把公文洩漏出去？」如今真相大白，北市選委會面對這種明顯且非常有違常理的情況，只以「不列入收件數」帶過，未將不合的名冊送中選會，也未自行移送檢調，應該說明清楚。

簡舒培指出，北市選委會2月發函中選會，回報吳思瑤、吳沛憶等6位立委罷免案的一階提議查對結果，當中提及罷免吳思瑤的提議人名冊裡，有142份「所載與被罷免人姓名不合」。她在6月初總質詢中，詢問蔣萬安與李泰興，這142份「被罷免人姓名不合」的連署書到底要罷免誰？當時李泰興推稱「沒有去了解」不願說明，蔣萬安更試圖轉移焦點，指控中選會「怎麼可以把公文洩漏出去？」事後，中選會公開澄清，這份公文所有立委依法皆可索資，完全不構成「洩密」。

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簡舒培表示，隨著地檢署起訴書曝光，142件「被罷免人姓名不合」提議書的真相大白，北檢起訴書清楚載明：「另前述以同案被告張O晉為領銜人、遞交中選會之提議人名冊中，有142份之抬頭卻為『台北市第五選舉區第十一屆立法委員吳O憶罷免案提議人名冊』」。也就是說，這142份「罷免對象不是吳思瑤的罷免吳思瑤提議書」，就是國民黨台北市黨部這個罷免中央廚房在偽造文書時作業疏失，把罷免吳沛憶的提議書混入吳思瑤罷免名冊當中。

簡舒培質疑，一個罷免案中出現142張「被罷免人姓名不合」的提議書，142張要罷免的還是同一個人，北市選委會面對這種明顯且非常有違常理的情況，竟然只用一句「不列入收件數」就輕描淡寫帶過，未將「姓名不合」的名冊送至中選會，也未自行移送檢調？她認為台北市選委會應該出來說清楚。

北檢的起訴書指出，罷免吳思瑤團隊送出的提議人名冊當中，有142張的罷免對象是吳沛憶。（取自台北市議員簡舒培臉書）

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