為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    142份罷吳思瑤連署書「姓名」都是吳沛憶 簡舒培批北市選委會只「不列收件數」

    台北市選委會將罷免吳思瑤的提議人名冊裡142份「所載與被罷免人姓名不合」不計入收件數。（取自台北市議員簡舒培臉書）

    台北市選委會將罷免吳思瑤的提議人名冊裡142份「所載與被罷免人姓名不合」不計入收件數。（取自台北市議員簡舒培臉書）

    2025/06/17 10:38

    〔記者何玉華／台北報導〕台北地檢署偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免連署造假案，起訴書提及，罷免吳思瑤團隊送出的提議人名冊當中，有142張的罷免對象是吳沛憶；民進黨台北市議員簡舒培表示，6月就此事質詢台北市長蔣萬安與兼任選委會主委的秘書長李泰興，李泰興推稱「沒有去了解」不願說明，蔣萬安則試圖轉移焦點指控中選會「怎麼可以把公文洩漏出去？」如今真相大白，北市選委會面對這種明顯且非常有違常理的情況，只以「不列入收件數」帶過，未將不合的名冊送中選會，也未自行移送檢調，應該說明清楚。

    簡舒培指出，北市選委會2月發函中選會，回報吳思瑤、吳沛憶等6位立委罷免案的一階提議查對結果，當中提及罷免吳思瑤的提議人名冊裡，有142份「所載與被罷免人姓名不合」。她在6月初總質詢中，詢問蔣萬安與李泰興，這142份「被罷免人姓名不合」的連署書到底要罷免誰？當時李泰興推稱「沒有去了解」不願說明，蔣萬安更試圖轉移焦點，指控中選會「怎麼可以把公文洩漏出去？」事後，中選會公開澄清，這份公文所有立委依法皆可索資，完全不構成「洩密」。

    簡舒培表示，隨著地檢署起訴書曝光，142件「被罷免人姓名不合」提議書的真相大白，北檢起訴書清楚載明：「另前述以同案被告張O晉為領銜人、遞交中選會之提議人名冊中，有142份之抬頭卻為『台北市第五選舉區第十一屆立法委員吳O憶罷免案提議人名冊』」。也就是說，這142份「罷免對象不是吳思瑤的罷免吳思瑤提議書」，就是國民黨台北市黨部這個罷免中央廚房在偽造文書時作業疏失，把罷免吳沛憶的提議書混入吳思瑤罷免名冊當中。

    簡舒培質疑，一個罷免案中出現142張「被罷免人姓名不合」的提議書，142張要罷免的還是同一個人，北市選委會面對這種明顯且非常有違常理的情況，竟然只用一句「不列入收件數」就輕描淡寫帶過，未將「姓名不合」的名冊送至中選會，也未自行移送檢調？她認為台北市選委會應該出來說清楚。

    北檢的起訴書指出，罷免吳思瑤團隊送出的提議人名冊當中，有142張的罷免對象是吳沛憶。（取自台北市議員簡舒培臉書）

    北檢的起訴書指出，罷免吳思瑤團隊送出的提議人名冊當中，有142張的罷免對象是吳沛憶。（取自台北市議員簡舒培臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播