黃國昌播「示範帶」質詢法務部長 沈伯洋：遊走在法律邊緣炒作民粹

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/06/17 11:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立法院黨團總召黃國昌16日上午在司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙，針對「惡檢」檢討時播放了一段「京華城案偵訊音檔」，鄭銘謙認為不妥，質疑「是不是AI生成的？」黃國昌稱「是示範帶」，執意播放。對此民進黨立委沈伯洋表示，故意遊走在法律邊緣，炒作民粹，唉。

沈伯洋在臉書PO文表示，關於什麼示範帶，除了可能洩密等等之類的問題外，有沒有先「預告」其實很重要。我們假設那不是真的，是所謂的「示範」，舉個例子：某A拿出偽鈔買東西；老闆仔細端詳後：「ㄟ，這是真鈔嗎？」某A：「啊老闆沒有啦！這個是示範鈔票！」老闆：「這樣不行喔。」某A：「我只是在回應你的問題！」老闆：「不好意思我要報警了。」某A：「難道民進黨沒做過嗎？」

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沈伯洋指出，大概是這樣的意思。事後說這是後製的，不能掩蓋一開始使用「讓人誤以為真」的事實。如果一開始就說，以下是一個示範，並非真實狀況，但是希望部長回答，這樣就好了。故意遊走在法律邊緣，炒作民粹，唉。

沈伯洋直言，然後，其實法庭直播並不是不能討論，但就這一案，至少兩個點要注意：1.檢察官訊問不應該在法庭直播的範圍，這是不同命題。2.最標準的不正訊問，其實就是黃國昌自己。

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