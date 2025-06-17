為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨立委告抹黑 桃園1、3、4、6罷團：藉訴訟遮掩造假連署

    桃園1、3、4、6區罷團聯合聲明。（罷團提供）

    桃園1、3、4、6區罷團聯合聲明。（罷團提供）

    2025/06/17 10:26

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕國民黨被連署罷免的立委包括牛煦庭等8人，昨天委由國民黨中央至北檢遞狀，控告罷團領銜人或相關主導者涉嫌在社群平台發表諸多不實抹黑、抹紅言論，桃園1、3、4、6區罷團發出聯合聲明回應，「國民黨提告只是為了轉移連署造假被起訴的焦點。」罷團皆在言論自由範疇之內批判國民黨，反觀國民黨一階提議書竟有高達94%及96%的假造比率，「請認真檢討自己的所作所為，不要妄圖以訴訟策略，遮掩你們那毫無誠信的抄襲與造假。」

    聯合聲明指出，國民黨8位立委決定對多個罷免團體提告，理由是罷團以各種不實言論抹黑他們，這就是中國國民黨的一貫伎倆：從不反省自己各種損害台灣利益的作為，企圖用司法訴訟恫嚇公民行使權利，對國民黨來說，如果能夠迫使大家噤聲，那司法就生龍活虎；反之，如果不起訴或敗訴定讞，那司法就「再死了一次。」

    1、3、4、6區罷團也以物理學家薛丁格著名的思想實驗為例指出，一隻貓在箱子裡是死是活，只有在打開箱子的那一刻才會知道，國民黨也有個看起來類似的動作，卻相差10萬8千里的惡習，就是司法是活是死，一切由該黨的政治需求決定。

    聯合聲明並提到，過去1年來，國民黨各種擴權違憲、濫刪預算的惡行歷歷在目，每一項議案，不會因為個別立委沒有提案或連署就免去他的責任，只要表決時投下同意票，只要在黨團內部沒有表示反對意見，每一位國民黨的立委都是共犯與幫兇。

    其次，許多爭議法案都是由國民黨提出，在沒有充分權衡對台灣衝擊時就想要闖關，即以中配歸化時程而言，重點根本不僅是時序快慢與否，而是為何唯獨中配直系親屬可依親定居使用社會資源，「我們不歧視任何新移民，是國民黨限其於不義。」

    聯合聲明指出，罷團對於行使公民權利的嚴謹態度，國民黨難以望吾項背，國民黨的作票傳統，在這次罷免過程中更是本色出演，縱觀這次罷免行動，全台各地的國民黨黨部偽造弊案層出不窮，被收押及起訴的人員更是多不勝數，昨天北檢所起訴的台北市黨部，更是傳出了駭人聽聞的數據，一階提議書竟有高達94%及96%的假造比率，而這個數字正是全台罷免藍委的合格率。

    1、3、4、6區罷團重申，民主法治的價值始終是台灣人民所守護的共同價值，而不是國民黨所豢養以壓迫公民的工具。

    桃園1、3、4、6區罷團聯合聲明。（罷團提供）

    桃園1、3、4、6區罷團聯合聲明。（罷團提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播