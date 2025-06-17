國民黨立委告抹黑 桃園1、3、4、6罷團：藉訴訟遮掩造假連署

桃園1、3、4、6區罷團聯合聲明。（罷團提供）

2025/06/17 10:26

〔記者黃政嘉／桃園報導〕國民黨被連署罷免的立委包括牛煦庭等8人，昨天委由國民黨中央至北檢遞狀，控告罷團領銜人或相關主導者涉嫌在社群平台發表諸多不實抹黑、抹紅言論，桃園1、3、4、6區罷團發出聯合聲明回應，「國民黨提告只是為了轉移連署造假被起訴的焦點。」罷團皆在言論自由範疇之內批判國民黨，反觀國民黨一階提議書竟有高達94%及96%的假造比率，「請認真檢討自己的所作所為，不要妄圖以訴訟策略，遮掩你們那毫無誠信的抄襲與造假。」

聯合聲明指出，國民黨8位立委決定對多個罷免團體提告，理由是罷團以各種不實言論抹黑他們，這就是中國國民黨的一貫伎倆：從不反省自己各種損害台灣利益的作為，企圖用司法訴訟恫嚇公民行使權利，對國民黨來說，如果能夠迫使大家噤聲，那司法就生龍活虎；反之，如果不起訴或敗訴定讞，那司法就「再死了一次。」

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1、3、4、6區罷團也以物理學家薛丁格著名的思想實驗為例指出，一隻貓在箱子裡是死是活，只有在打開箱子的那一刻才會知道，國民黨也有個看起來類似的動作，卻相差10萬8千里的惡習，就是司法是活是死，一切由該黨的政治需求決定。

聯合聲明並提到，過去1年來，國民黨各種擴權違憲、濫刪預算的惡行歷歷在目，每一項議案，不會因為個別立委沒有提案或連署就免去他的責任，只要表決時投下同意票，只要在黨團內部沒有表示反對意見，每一位國民黨的立委都是共犯與幫兇。

其次，許多爭議法案都是由國民黨提出，在沒有充分權衡對台灣衝擊時就想要闖關，即以中配歸化時程而言，重點根本不僅是時序快慢與否，而是為何唯獨中配直系親屬可依親定居使用社會資源，「我們不歧視任何新移民，是國民黨限其於不義。」

聯合聲明指出，罷團對於行使公民權利的嚴謹態度，國民黨難以望吾項背，國民黨的作票傳統，在這次罷免過程中更是本色出演，縱觀這次罷免行動，全台各地的國民黨黨部偽造弊案層出不窮，被收押及起訴的人員更是多不勝數，昨天北檢所起訴的台北市黨部，更是傳出了駭人聽聞的數據，一階提議書竟有高達94%及96%的假造比率，而這個數字正是全台罷免藍委的合格率。

1、3、4、6區罷團重申，民主法治的價值始終是台灣人民所守護的共同價值，而不是國民黨所豢養以壓迫公民的工具。

桃園1、3、4、6區罷團聯合聲明。（罷團提供）

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