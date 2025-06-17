雙吳罷免提議書涉偽造案 簡舒培：北市選委會該出來說明了吧！

台北市議員簡舒培。（資料照）

2025/06/17 10:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨發動的罷免案頻傳幽靈連署，多個縣市的黨部近期持續遭到檢調搜索偵辦，其中台北地檢署偵辦罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，昨依違反個人資料保護法及刑法偽造文書罪嫌起訴多名國民黨幹部。對此，民進黨台北市議員簡舒培表示，台北市選委會，該出來說明了吧！

簡舒培在臉書PO文表示，先前曾提到，台北市選委會今年2月發函中選會，回報吳思瑤、吳沛憶等6位立委罷免案的一階提議查對結果，當中提及罷免吳思瑤的提議人名冊裡，有142份「所載與被罷免人姓名不合」。也就是說，罷免吳思瑤團隊送出的提議人名冊當中，有142張提議書的罷免對象不是吳思瑤。

請繼續往下閱讀...

簡舒培指出，針對這樣令人匪夷所思的情況，她在6月初總質詢中，詢問市長蔣萬安與兼任選委會主委的秘書長李泰興，這142份「被罷免人姓名不合」的連署書到底要罷免誰？當時李泰興推稱「沒有去了解」不願說明，蔣萬安更試圖轉移焦點，指控中選會「怎麼可以把公文洩漏出去？」中選會則是公開澄清，這份公文所有立委依法皆可索資，完全不構成「洩密」。

簡舒培續指，不過台北地檢署針對國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文等人涉罷免偽造連署案偵結，依偽造文書、個資法起訴5人，這142件「被罷免人姓名不合」提議書的真相也隨之大白，根據北檢起訴書，清楚載明：「另前述以同案被告張O晉為領銜人、遞交中選會之提議人名冊中，有142份之抬頭卻為『台北市第五選舉區第十一屆立法委員吳O憶罷免案提議人名冊』」。

簡舒培分析，簡單來說，這142份「罷免對象不是吳思瑤的罷免吳思瑤提議書」，就是國民黨台北市黨部這個罷免中央廚房在偽造文書時，把罷免吳沛憶的提議書混入吳思瑤罷免名冊當中。

簡舒培直言，問題來了，一個罷免案中出現142張「被罷免人姓名不合」的提議書，甚至這142張要罷免的還是同一個人，北市選委會面對這種明顯且非常有違常理的情況，竟然只用一句「不列入收件數」就輕描淡寫帶過，並未將「姓名不合」的名冊送至中選會，也未自行移送檢調？台北市選委會，該出來說明了吧！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法