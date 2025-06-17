國民黨反大罷免！台中市議會黨團聯名掛看板 力挺羅廷瑋

國民黨中市黨團書記長李中結合同選區市議員與羅廷瑋合掛不同意罷免看板。（李中提供）

2025/06/17 10:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大罷免將進入戰國時代！台中市議會國民黨團書記長李中邀黨籍議員與黨籍立委合作，今天（17日）掛上第一面「不同意罷免」聯名看板；他的選區為東南區，跟同選區的議員林霈涵及中西東南選區（中六選區）立委羅廷瑋聯名，要反制民進黨的「惡罷」，呼籲選民投下不同意票。

本週五中選會就要公布大罷免二階連署成功的選區及三階投票時間，台中市議會今天開始休會，9月才會開臨時會，預計罷免投票剛好落在這段時間；民進黨團今天起3天，要為連署未達安全門檻的中二、中三、中八3個選區站路口催連署；國民黨團也展開反罷免，要黨籍市議員彰顯民進黨「惡罷」，協助被鎖定罷免的黨籍立委，除了掛上聯合看板宣傳投下不同意票，並協助立委發傳單。

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李中表示，他的選區是東南區，與另一位同選區的林霈涵合力，聯名羅廷瑋在東區黨部合掛呼籲投下不同意票的聯合看板，請民眾在罷免投票時要投下不同意票。

李中表示，也會請黨籍市議員幫忙黨籍立委們發投下不同意票的傳單，讓民進黨惡罷不能成功。

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