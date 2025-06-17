民進黨團站街頭呼籲中三選民出來連署 何欣純批馬英九「分久必合」論

立委何欣純及台中市議會民進黨團議員等站上潭子街頭呼籲民眾連署罷免國民黨立委楊瓊瓔。（記者歐素美攝）

2025/06/17 09:42

〔記者歐素美／台中報導〕大罷免大成功！台中市議會民進黨團總召王立任今天一早率民進黨議員及立委何欣純，前往潭子火車站街口站崗，作公民體的後盾，呼籲中三選區民眾趕緊出來連署，罷免國民黨立委楊瓊瓔。

何欣純並批評前總統馬英九到中國所說的「分久必合」，強調「沒有這回事，台灣人民絕對不同意，現在的民意主流就是維持我們現在民主自由的方式，要給下一代、我們的孩子呼吸自由民主的空氣，所以我們絕對不同意馬前總統所說的分久必合這樣的論調。

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何欣純說，今天公民團體跟我們站出來，就是要呼籲大家中三連署還差一點點，希望大家繼續連署，讓中二、中三及中八選區，只差最後一哩路的第二階連署可以成案，跟著全國公民團體推動的連署罷免掉親共親中及不顧台灣國家發展、亂刪預算的在野黨國民黨的立法委員，這些不適任的立法委員，我們要為民除害，為我們的孩子汰換掉這些不適任的立委，讓立法院能夠「撥亂反正」，讓立法院國會重回正常化的一個運作。

何欣純說，這屆立法院開議以來，在野黨不斷亂刪預算，他們的提案樁樁件件都是毀憲亂政，要破壞國家穩定發展，甚至危及台灣國防安全、國家安及阻擾預算等等，我們絕不容許，呼籲台中市民在這最後幾天能補件來完成連署，讓中二、中三及中八選區的連罷能夠成案，大罷免大成功。

王立任表示，這屆立法院我們看到很多不適任、親中的立委亂刪預算，破壞議事規則，讓台灣民眾感到憂心，所以由民間團發動罷免的活動，台中市議會民進黨黨團願意當他們最大的後盾，支持他們。

王立任強調，「罷免是人民的權利，也是讓台灣能走向未來最重要的力量」，呼籲大家繼續連署，民進黨黨團明天會到中八選區，後天則到中二選區，連續三天都要展強力支持大罷免大成功的號召，大家一起來努力。

市議員蕭隆澤表示，出賣台灣的立委，我們一定要罷免，這次罷免是救台灣的唯一機會，強調台灣的民主自由不是一天得來的，是很多前輩流血流汗換來的民主自由，拜託鄉親罷免出賣台灣的立委。

市議員周永鴻表示，罷免沒有過，我們連投票的機會都沒有。楊瓊瓔在立法院參與毀憲亂政、破壞預算制度、陸生無限制來台灣就讀及陸配六年改成四年即可取得身份證等法案，因為傅崐萁、韓國瑜是你們選出來的，沒有一個國民黨立委是無辜的，罷免楊瓊瓔就是罷免傅崐萁，罷免江啟臣就是罷免傅崐萁跟黃國昌，並呼籲民進黨黨代表鼓勵黨員出來連署。

立委何欣純及台中市議會民進黨團議員等站上潭子街頭，做公民團體的後盾，呼籲中三選區民眾連署罷免國民黨立委楊瓊瓔。（記者歐素美攝）

中三選區罷免團體志工，站在潭子火車站附近街口呼籲民眾出來罷免國民黨立委楊瓊瓔。（記者歐素美攝）

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