罷免連署造假還不道歉 吳靜怡批國民黨：政黨詐騙園區嗎？

台北地檢署偵辦罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，追出國民黨台北市黨部涉集體抄黨員名冊「作弊」，假連署高達5211份，昨起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（見圖中）等人。（資料照）

2025/06/17 09:00

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨發動的罷免案頻傳幽靈連署，多個縣市的黨部近期持續遭到檢調搜索偵辦，其中台北地檢署偵辦罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，昨依違反個人資料保護法及刑法偽造文書罪嫌起訴多名國民黨幹部。媒體人吳靜怡發文質疑，國民黨實際罷免吳思瑤的連署書只有100多份，居然可以招搖撞騙到第二階段，她也批評國民黨不道歉還繼續狡辯，不僅違反刑法偽造文書罪，更是損害憲法權利與民主價值！

台北地檢署偵辦罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，追出國民黨台北市黨部涉集體抄黨員名冊「作弊」，假連署高達5211份，昨依違反個人資料保護法及刑法偽造文書罪嫌，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿、第四區黨部執行長陳奎勳及吳思瑤罷免案召集人賴苡任共5人，並請法院對黃呂、姚、初3人從重量刑。

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吳靜怡在臉書發文指出，黃呂錦茹與鍾小平的政壇量子糾纏，最終以「罷雙吳幽靈連署案」葬送整個國民黨的誠信！她認為鍾小平很清楚黃呂錦茹硬是要幹的決心，而黃呂錦茹恐怕不知道鍾小平只是在等著她犯錯，但又或者鍾小平逃過一劫。

吳靜怡表示，根據檢方起訴書，這場風暴的引爆點，根源於黃呂錦茹深恐鍾小平搶先一步主導罷免案進而收割政治果實！黃呂錦茹為了搶的比鍾小平更快送件，選擇了一條違法之路就是偽造連署名冊。

吳靜怡提到，根據檢方調查，黃呂錦茹指示黨部人員利用國民黨北投區與士林區的黨員名冊，以及先前萊豬案時期罷免行動的名冊，直接抄錄個人資料並偽造簽名，這些偽造行動集中在2025年2月5日至6日，甚至還讓退休黨工長輩點眼藥水硬撐，僅兩天內便製造出數千份假名冊，提交至中央選舉委員會中選會。

吳靜怡分析，表面上，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹與鍾小平兩人在罷免案中看似目標一致，就是為了拉下民進黨立委，就如同國民黨最常看到的內鬥，實則各自盤算、互相猜忌，最終行動相互影響，導致了失控的後果。

吳靜怡質疑，國民黨實際罷免吳思瑤的連署書只有100多份，但居然可以從第一階段鬧哄哄欺騙所有台灣人繼續招搖撞騙到第二階段，甚至還上演沒有領銜人還硬是要到選委會送件的丟臉戲碼？

吳靜怡批評，賴苡任天天說謊的模樣，就是現在國民黨的形狀！不道歉，繼續義正嚴詞的狡辯！她也質疑「難道台灣現在有個政黨詐騙園區嗎？騙大家的不同意票，騙大家同情而詆毀司法公正」。

吳靜怡在文末也砲轟，國民黨在全台灣是一起又一起的組織犯罪型態，涉及集體偽造罷免名冊，國民黨不僅違反刑法偽造文書罪，更可惡的就是損害憲法權利與民主價值！

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