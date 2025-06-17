黃國昌AI音檔質詢如「腳尾飯」重演 苗博雅：真實是問政基本底線

黃國昌昨質詢時以「AI示範帶」質詢，讓網友聯想到前議員王育誠昔日的「腳尾飯」事件。苗博雅在臉書發文反思：「『民代問政應本於事實，不該造假資料』已經過時了嗎？」（資料照）

2025/06/17 09:05

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌昨（1日6）在質詢時，針對「檢討惡檢」播放錄音檔，法務部長鄭銘謙對此質疑「是不是AI生成的」，後續黃國昌稱是「示範帶」，並非是檢察官的偵訊音檔，此事讓網友聯想到親民黨台北市前市議員王育誠昔日的「腳尾飯」事件。台北市議員苗博雅今（17日）凌晨在臉書發文反思：「『民代問政應本於事實，不該造假資料』已經過時了嗎？」

苗博雅以「腳尾飯事件2.0」為題撰文，表示當初王育誠的腳尾飯「揭弊片」是找「演員」演出，同時也是台灣民主史上首次有民代用假影片質詢，後續「揭弊天王」王育誠也付出了代價，腳尾飯事件後檢察官雖不起訴，但王育誠仍被所屬政黨「無限期停權」，之後競選連任失敗，黯然退出政壇。

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苗博雅提到，當時她還是高中生，對於「腳尾飯事件」印象深刻，但現在她是有歷練的民意代表，每次在議事廳質詢，都力求提出的符合「資料真實」的基本原則，今年正是腳尾飯事件20周年，她卻看到「某立委」用AI音檔質詢，並容許網路上一部分自媒體把模擬音檔當成真實音檔。

苗博雅表示，這讓她不禁深思：「這20年來社會的價值觀變了嗎？『民代問政應本於事實，不該造假資料』已經過時了嗎？如果『民代質詢』使用假影片、假音檔是ok的，未來從立法院到地方議會，各黨派的AI音檔、AI深偽影片滿天飛，我們的國家會更好嗎？還是王育誠議員當初不該道歉？原來我們都錯怪腳尾飯了嗎？」

苗博雅強調：「我還是寧可天真的相信，不論科技多麼進步，『真實』應該還是質詢問政最基本的底線吧。」

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