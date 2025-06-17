藍議員怨「不反共就被罷」 黃暐瀚：若不反了「順手改黨章」

國民黨籍新北市議員林金結日前怨：「如果因為我們不反共，就要被罷免，那以後怎麼辦？」資深媒體人黃暐瀚質疑，國民黨黨章規定「明確反共」，直言「若不反了，也可以順手改掉」。（資料照）

2025/06/17 08:49

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍新北市議員林金結日前上節目時抱怨，稱「如果因為我們不反共，就要被罷免，那以後怎麼辦」？資深媒體人黃暐瀚發文質疑，國民黨黨章規定「明確反共」，他除了問國民黨「還反共嗎」？也直言「若不反了，也可以趁著今年的全代會，順手改掉」。

「國民黨還反共嗎？」黃暐瀚在臉書發文指出，看到網路上很多網友在討論，林金結上節目時抱怨：「如果因為我們不反共、就要被罷免，那以後怎麼辦」？

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黃暐瀚表示，在台灣民主多元的社會，「反共」與「親共」的主張都有，不論反共不反共，都一樣會被某一群人討厭。不過他也直言，林金結可能不清楚，國民黨的黨章「明確反共」。

黃暐瀚指出，國民黨黨章第二條規定：「本黨結合全國及海外信仰三民主義之同胞為黨員，恪遵總理 總裁與蔣故主席 經國先生之遺教，融合族群，團結全民，復興中華文化 實行民主憲政，反對共產主義反對分裂國土，並堅定『以台灣為主，對人民有利』的信念，共同為中華民族之整體利益而奮鬥。」

黃暐瀚強調，「以台灣為主，對人民有利」就是2008-2016國民黨執政的主要論述，另外「實行民主憲政、反對共產主義」，更凸顯目前兩岸體制差異之大，統一條件尚未成熟。

黃暐瀚表示，早在2020年、幾乎整整五年前，他就寫過「忘記反共，20年」文章，表達他對藍營在兩岸論述上的看法。如今時隔五年再看，毫無違和，也證明他的態度一直都是這樣（堅定的中華民國派），什麼「2025改舔賴」、「收綠營好處」、「NCC委員」等污衊，不攻自破，皆屬無稽之談。

黃暐瀚在文末也直言，雖然國民黨黨章明確「反共」，若現在覺得不用反了，也可以趁著今年的全代會，順手改掉，一點都不麻煩。

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