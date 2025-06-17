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    批黃國昌拿假資料到國會質詢 林智群：這不是腳尾飯事件嗎？

    民眾黨立委黃國昌。（資料照）

    民眾黨立委黃國昌。（資料照）

    2025/06/17 08:02

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌16日在立院質詢法務部長鄭銘謙「何為惡檢」，在質詢中更播放一段「檢察官問案音檔」，引發鄭銘謙不滿質疑，後續黃國昌又稱播放的只是示範帶而非檢察官的偵訊音檔，對此律師林智群發文質疑，「拿假資料到國會做質詢，這不是腳尾飯事件嗎？」、「黃國昌事後還開直播洋洋得意，他的底線就是沒有底線。」

    針對黃國昌在立院質詢鄭銘謙「何為惡檢」，過程中卻疑似播「檢察官問案音檔」，鄭銘謙表達不滿，質疑不能公開播放偵訊光碟後，黃國昌又稱他播放的只是示範帶而非偵訊音檔，但音檔內容提及京華城、朱將軍等關鍵字，引發外界議論。

    林智群昨下午先是對此發文質疑，「黃國昌把疑似偵查中光碟在國會公開播放（連偵查不公開都忘了？）國安會報邀請這種人去參與，誰知道他為了聲量、流量，會幹出什麼事情？」

    後續林智群在另一則發文也批評，黃國昌質詢後說那個偵詢錄音是「示範帶」，意思就是AI模擬的？拿假資料到國會做質詢，這不是腳尾飯事件嗎？當年那個知名主持人還道歉丟掉工作，黃國昌還洋洋得意，他大概沒讀過顧炎武的「廉恥」吧？

    林智群也質疑「如果這樣可以的話，哪天有人放出黃國昌跟哪個女人卿卿我我的錄音，然後說是『示範帶』，黃國昌可以接受嗎？」

    今晨林智群則是再發文分享，20年前（2005年）有一個節目叫「社會追緝令」非常紅，主持人王育誠以追求正義的形象大受歡迎，還因此參選市議員當選。他表示當年王育誠利用錄影帶拍攝殯葬業者在告別式結束後，將腳尾飯送至民間自助餐店內，用菜餚製作成豆腐乳的片段，腳尾飯現象經王育誠議員提出後，引起台灣社會的普遍關注。

    不過媒體追蹤後發現疑點重重，王育誠後來承認該影片是找臨時演員拍的，被輿論譴責是「自編、自導、自演的造假揭弊案」。王育誠為此公開道歉，被親民黨停權，節目也停了，後來他再參選，也沒人願意支持他，得票率很低。

    林智群質疑，「相較於今天黃國昌事後還開直播洋洋得意，他的底線就是沒有底線」，並強調「模擬是造假、示範帶也是造假」。

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