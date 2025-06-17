張斯綱交4年前舊名冊罷吳思瑤 檢方：有負託付、實應譴責

國民黨台北市議員張斯綱因「罷雙吳」案被約談，他竟提供4年多前罷免民進黨立委吳思瑤的連署書，涉違反個資法，國民黨市黨部竟將這些資料直接抄寫成今年發起罷免吳思瑤的提議人名冊。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/06/17 07:41

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨台北市黨部集體抄錄名冊以造假連署案，昨起訴黨部主委黃呂錦茹等5人；國民黨台北市議員張斯綱則涉嫌提供4年多前罷免民進黨立委吳思瑤的連署書，涉違反個資法，雖無法證明他交出這些資料是供黨部抄名冊作弊等不法用途，最後獲不起訴，但檢方認為，把名冊交出有違當時連署人的原意，有負信賴、託付，實應譴責非難。

檢方查出，罷免吳思瑤「召集人」賴苡任今年1月27日前往台北市議會與張斯綱見面，拿走張斯綱4年多前蒐集的罷免吳思瑤連署書約3千份，之後隨即把這些資料轉給黨部。

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依張斯綱的辯辭，他提供這些資料是供對方分析罷免潛在提議人，例如提議人住哪個里較多，可加強宣導，並未要賴苡任抄寫。

檢方認為，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹是在2月5日開會拍定抄錄名冊以連署罷免，張是在1月27日提供資料，難認他是供這些資料給黨部抄錄、偽造或其他不法使用而不起訴。

不過，檢方認為，張斯綱4年多前協助罷免吳思瑤，進而取得這些名冊，應依循提議人名冊簽署之旨，進行相關活動，縱使日後情事變化，未能按照原先活動宗旨，將名冊送交中選會，也應歸還或銷毀，以保護提議人個資。

檢方認為，張斯綱未能體念眾多提議人簽署名冊本旨，任意將名冊送交給賴及黨部，違反當時眾多簽署名冊提議人的原意，而有負其等信賴與託付，實應譴責非難；張斯綱未於蒐集的特定目的必要範圍內利用上述提議人名冊個資，是否違反個資法，將函請台北市政府依法處理。

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