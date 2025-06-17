幽靈連署多人遭起訴國民黨不認錯 矢板明夫：不知選民會做什麼選擇？

台北地檢署偵辦罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，昨依違反個人資料保護法及刑法偽造文書罪嫌，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人。（資料照）

2025/06/17 07:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，昨依違反個人資料保護法及刑法偽造文書罪嫌，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人。資深媒體人矢板明夫發文指出，至今國民黨並沒有向社會道歉，也沒有任何人引咎辭職，依然繼續批評稱是民進黨的政治迫害。他為此舉日本自民黨被爆政治獻金醜聞為例，表示後來自民黨敗選，正是因為選民未原諒政黨的「集體犯罪」。他為此也提問「不知道台灣的選民會做出什麼樣的選擇？」

台北地檢署偵辦罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，追出國民黨台北市黨部涉集體抄黨員名冊「作弊」，假連署高達5211份，昨依違反個人資料保護法及刑法偽造文書罪嫌，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿、第四區黨部執行長陳奎勳及吳思瑤罷免案召集人賴苡任共5人，並請法院對黃呂、姚、初3人從重量刑。

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矢板明夫在臉書發文指出，台北地檢署偵辦國民黨「幽靈連署」案告一段落，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5名國民黨幹部，被依《刑法》偽造文書、違反《個資法》等嫌疑被起訴。另外18人獲得緩起訴，並有8人不起訴。

矢板明夫表示，多名主要幹部集體捲入這樣一場弊案，對國民黨來說是一沉重打擊。但令人遺憾的是，至今為止，國民黨並沒有向社會道歉，也沒有任何人引咎辭職。還是在繼續批評說這是民進黨的政治迫害。矢板明夫質疑，這種不認錯的態度，對深藍的支持者來說，或許可以被接受，但是給中間選民造成非常不好的印象。

矢板明夫分享，去年在日本自民黨發生安倍派等捲入的政治獻金醜聞。所謂「醜聞」，其實是自民黨內各大派系將募款餐會收入的一部分，以「回扣」方式回流給議員，而這些「回扣」金額並未刊載在政治獻金收支報告書上，成為不列入帳冊內的「小金庫」。這種做法是自民黨長年以來的「傳統」，但被媒體爆料，繼而又被司法機關認定「違法」之後，才成為大新聞。

矢板明夫指出，有將近100名國會議員涉入了這一醜聞。日本的司法機關起訴了3人。其他的人因為涉案不嚴重，沒有被起訴。被起訴的3人，或被自民黨開除或自行離黨，自民黨對沒有被起訴的黨幹部和議員，也都發表了嚴厲的處分。2名安倍派的主要幹部被「勸告離黨」；2名被「停止黨員資格一年」；12名國會議員在下一次眾議院選舉沒有被自民黨提名。還有40多名議員被「警告」。

矢板明夫也提到，為了這件事，岸田文雄總裁（首相）公開向國民道歉。石破茂當選總裁（首相）之後，也先後道歉過兩次。但是日本國民仍然認為自民黨「沒有反省」。所以在去年10月舉行的眾議院選舉中，自民黨大敗，使石破茂政權失去了國會的多數。

矢板明夫指出，事後日本媒體分析，自民黨敗選的最大理由，就是政治獻金醜聞。日本的選民並沒有原諒政黨的「集體犯罪」。他在文末也提問「不知道台灣的選民會做出什麼樣的選擇？」

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