眼花！國民黨18小時拚偽造連署 「罷吳思瑤」寫成「罷吳沛憶」……

國民黨台北市黨部幹部、志工於2月6日至7日連2天聚集在台北市黨部等處抄名冊，黃呂錦茹全程在場監督。（資料照）

2025/06/17 07:00

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨台北市黨部涉嫌集體抄錄名冊造假連署罷免案，昨（16）日起訴台北市黨部主委黃呂錦茹等5人，今上午將移審；檢調發現，黃呂涉指示幹部找人抄錄名冊，2月6日至7日，幹部找來婆婆媽媽級抄手到黨部，花了共約18小時又25分抄寫5211份假連署，沒想到忙中有錯，除了死亡連署、重複或姓名地址錯誤比例超高，甚至提議「罷免吳思瑤」名冊中還有142份誤寫成「罷免吳沛憶」，令人傻眼。

檢調查出，黃呂錦茹因連署不順、送件又發生罷免吳沛憶案的「備補領銜人」設籍未滿4個月恐退件，她擔心國民黨台北市議員鍾小平會搶先連署送件罷免吳沛憶，因此2月5日晚間6時許開會拍板抄錄名冊，名冊由黨部提供；這場關鍵會議參與者除了黃呂，還有黨部總幹事姚富文、書記長初文卿及「罷吳四騎士」賴苡任、劉思吟及劉的丈夫林叡。

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檢方查出，當晚9時許，姚富文就透過第四區黨部執行長陳奎勳，找中山區婦工會主委葉麗琴動員「婆婆媽媽」抄錄志工；隔日2月6日一早9時許，眾人聚集市黨部（位於二樓）及第四區黨部（位於三樓），集體「埋頭苦幹」抄錄由姚富文提供的國民黨中正區、萬華區、北投區、士林區黨員名冊，還有賴苡任從國民黨台北市議員張斯綱處取得4年多前罷免民進黨立委吳思瑤的連署資料。

賴苡任現場指導 黃呂錦茹親自督軍

檢方發現，賴苡任是這場「作弊」活動的「老師」，負責在現場教導志工如何抄名冊連署，劉思吟及林叡則協助姚富文、初文卿整理造冊。

黃呂錦茹2天均親自督軍；第一天作弊抄錄「罷免吳沛憶」，從早上抄到下午4點45分，花了近8個小時終於完成，由吳沛憶罷免案領銜人李孝亮送件；第二天也是從一早9點開始抄錄「罷免吳思瑤」名冊，抄到晚間7時30分，費時近11小時才完成；兩天合計花了18個多小時終於完工，期間部分志工還因年老視衰要互點眼藥水才能繼續抄名冊。

檢方查出，這些人雖完成黃呂交付的任務，但「忙中有錯，且錯得離譜」，除死亡、重複連署外，還有姓名或地址錯誤、身分證字號抄錯等情形，甚至「罷免吳思瑤」的提議人名冊還有高達142份的抬頭誤寫成「罷免吳沛憶」。

檢調介入偵辦追出，罷吳思瑤的2839份連署中，有2674份是抄錄的假連署，偽造比率高達94.18％，罷吳沛憶的連署2637份中，有2537份是假連署，偽造比率96.20％；偵辦時，黃呂辯稱執行層面與她無關、是年輕人自主意思所為，姚、初則扛下此事。

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