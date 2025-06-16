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    國安簡報涉高度機敏 府：潘孟安已告知藍白須簽保密協議

    總統府秘書長潘孟安。（資料照）

    總統府秘書長潘孟安。（資料照）

    2025/06/16 23:41

    〔記者陳昀／台北報導〕總統府發言人郭雅慧16日晚間受訪表示，「重要國安情勢專案簡報會議」涉及高度機敏，總統府秘書長潘孟安致電國民黨黃健庭秘書長、民眾黨周榆修秘書長時，皆已明確說明國安簡報會議參考先進民主國家經驗及慣例，須簽署保密協議。

    郭雅慧指出，此保密協議一如我國立法院審查國防預算等秘密會議，參與者均應簽保密切結書，實行保密責任，以確保國家安全，同時參考先進民主國家，如加拿大、法國、英國、澳洲、德國等經驗，各國對於最高級別的安全保密皆有一致且嚴謹要求。

    她說，此次重要國家安全情勢專案簡報借鏡國際上民主國家經驗，務求確實助益在野政黨完整了解當前國家安全情勢，力促朝野對話、政黨合作，團結一致對外，盼能夠獲得兩黨正面回應。

    府方人士進一步說明，我國首次邀集在野領袖國安簡報，參考多個民主先進國家，如加拿大、澳洲、英國、德國、美國、法國經驗，各國國安簡報皆非定期舉行，且因報告內容牽涉機敏，因此都要求與會者具結接受最高級別的保密要求。

    該人士舉例說，加拿大安全情報局（CSIS）針對反對黨領袖提供國家安全簡報，因其內容多涉及外國干預、網路安全等議題，在簡報前與會者需要先取得安全許可，並簽署保密協議，且反對黨領袖不得對外公開或討論細節，僅能在特定授權下採取行動。

    法國針對主要反對黨領袖進行國家安全簡報，內容涉及國家安全重大議題，簡報過程要求保密，且不得公開；英國首相也可邀請在野領袖參加國家安全會議（NSC），就特定國安議題進行報告，幫助在野領袖掌握況狀。這類會議非定期舉辦，是否邀請由首相裁量，並以保密條件進行。

    府方人士表示，雖然各國執行方式各有不同，但相同之處在於都由國家安全機構辦理，並搭配要求簽署保密協議，簡報依最高安全等級要求，也無直播慣例，各國多年執行下來的經驗，還未出現對外透露安全簡報內容，也沒有在簡報會議中，討論與國安情勢無關的議題。

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