促AI創新開放資料活用 數發部立專法、打造AI語料庫

為建置我國主權AI，數發部今天預告「促進資料創新利用發展條例」草案，提供高品質、可信賴資料讓民間運用。（路透）

2025/06/16 22:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕為建置我國主權AI，數發部今（16）日預告「促進資料創新利用發展條例」草案，提供高品質、可信賴資料讓民間運用，政府除獎勵資料創新，並鼓勵產業間建立資料共享機制，及促進產業自願共享資料給政府；為降低企業進入資料應用門檻，政府的「開放資料」無償使用，「共享資料」則減免收費。

台版ChatGPT、國科會可信任AI對話引擎TAIDE，礙於資料量太少、去年5月已停止更新。為促進開放資料運用，數發部將設立政府資料開放平台，規劃推動建置AI訓練語料資料庫，期盼滿足TAIDE訓練需求，並預告「促進資料創新利用發展條例草案」至8月15日為止，蒐集各界意見後送行政院會拍板，預計下會期送立法院審議。

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根據草案，資料分為不限使用目的、地區及期間可授權利用的「開放資料」、可保留撤回權或以其他特定條件給利用者的「共享資料」、以及基於氣候環境、災害防救、交通、健康醫療、能源等公益目的的「資料利他」。

政府的「開放資料」可無償使用，「共享資料」得收取費用，其收費標準，由各政府機關定之；不過，中小企業或新創事業，以及基於公益、學術研究或非商業目的、對高應用價值資料等利用，可減免收費。

為促進政府資料廣泛利用，政府共享資料應以非專屬授權利用方式，其授權條件不得造成差別待遇或限制競爭效果。但基於公共利益必要者，不在此限。以專屬授權利用方式將政府資料提供利用者，應公開於網站，並逐年檢討。

主管機關應擬訂資料創新利用發展基本計畫，每四年檢討一次；行政院得召開資料創新利用諮詢會，整併現行的「政府資料開放諮詢小組」；而政院所屬二級機關、獨立機關、直轄市及縣市政府應置「資料長」；資料利用方式及涉及個人資料時應遵守「個人資料保護法」規範。

為鼓勵公私資料融合、民間資料創新利用，或民間利用政府資料研發創新應用、利用資料發展AI或其他新興科技等，政府應給予輔導獎勵或補助措施；為強化民間創新活力，除執行法定職務所必要者外，得評估優先由民間或與民間合作利用資料。

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