獲頒「睦誼外交獎章」 法前參議員葛托蘭：國會持續擴大對台支持

外交部長林佳龍（右）頒贈法國前參議員葛托蘭（左）「睦誼外交獎章」。（外交部提供）

2025/06/16 21:03

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍今（16）日上午在外交部頒贈「睦誼外交獎章」予法國前參議員葛托蘭（André Gattolin）。葛托蘭致詞表示，獲頒獎章代表對法國參議院友台小組的表彰，法國國會對台支持持續擴大，參議院友台小組現已超過60名成員，持續籲促法國政府重視台灣。

外交部指出，頒贈「睦誼外交獎章」是為了表彰葛托蘭長年致力推動台法關係，堅定支持台灣參與國際組織；林佳龍代表外交部對葛托蘭積極深化台法關係表達誠摯感謝，期盼持續發揮影響力，深化台法雙邊情誼。

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葛托蘭致詞表示，獲頒獎章的殊榮不僅是對他個人的肯定，更代表對法國參議院友台小組的表彰，法國國會對台支持持續擴大，參議院友台小組現已超過60名成員，持續籲促法國政府重視台灣。

葛托蘭對於去年能協助促成我國奧、帕運代表隊在其選區勒瓦盧瓦市（Levallois-Perret）進行訓練也深感欣慰，他將持續擔任IPAC卸任議員委員會副主席，對台海及印太區域情勢保持關切。

林佳龍致詞表示，葛托蘭是台灣在法國參議院長期的好朋友，多年來為台灣發聲不遺餘力，尤其在2020年新冠疫情爆發之際，率先號召法國國會兩院共110名議員連署公開信，支持台灣參與世界衛生組織（WHO），協助台灣在法國獲得廣泛關注，最終促成2021年法國國會兩院首度通過相關友台決議案。

林佳龍也指出，葛托蘭曾與法國友我議員合作，促成法國國會在2023年通過「七年建軍法」，重申法國將持續捍衛台海自由航行權，葛托蘭更在2020年擔任「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）法國共同主席，任內積極號召法國議員參與IPAC各項倡議。

外交部指出，法國在台協會副主任陸明莉（Cléa LE CARDEUR）、我國前文化建設委員會主委陳郁秀及白鷺鷥文教基金會董事長盧佳慧等均出席頒贈儀式觀禮及祝賀。

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