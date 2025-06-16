美眾議員貝拉率團訪台 林佳龍：美國會支持是台美關係前進關鍵

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉（右）16日起率團訪台，並接受外交部長林佳龍（左）午宴。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/06/16 21:04

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）今（16日）起率團訪台，中午接受外交部長林佳龍午宴。林佳龍表示，美國國會長年跨黨派的強力支持，是台美關係穩健前進的關鍵力量，並引述貝拉說法指出，衝突不應以戰爭方式解決，美國及其盟友有責任維護民主與自由。

林佳龍透過臉書指出，今年以來，美國國會已提出逾30項與台灣相關的法案與決議，充分展現跨黨派對台灣的堅定支持。其中1月眾議院通過的「美台雙重課稅快速減免法案」、5月陸續通過的「台灣保證落實法案」與「台灣國際團結法案」，顯示眾議員以具體行動展現對台灣的支持。

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林佳龍向訪團說明，他曾於5月率產業代表團赴美國德州訪問，展現台美攜手推動關鍵產業合作的決心，期待未來台美能在雙向投資、產業鏈整合等面向持續深化合作，進一步強化雙邊經濟韌性。

林佳龍也透過臉書轉述，貝拉席間指出，當今國際社會正面對民主與威權的較量，但衝突不應以戰爭方式解決，美國及其盟友有責任維護民主與自由，必須為下一代挺身而出，讓下一代也能享有和平與繁榮。

外交部長林佳龍表示，美國國會長年跨黨派的強力支持，是台美關係穩健前進的關鍵力量。（圖擷取自林佳龍臉書）

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