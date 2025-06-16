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    罷綠涉假連署起訴！賴苡任發千字長文 「欲加之罪，何患無辭？」

    罷免吳思瑤召集人賴苡任。（資料照）

    罷免吳思瑤召集人賴苡任。（資料照）

    2025/06/16 20:28

    〔記者董冠怡／台北報導〕檢調偵辦罷免綠委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署，罷免吳思瑤召集人賴苡任等5人被起訴，對此，賴苡任電話未接轉入語音信箱，稍早他的臉書發出千字長文回應，「欲加之罪，何患無辭？」

    「不詳就是查無此人」

    賴苡任表示，檢方把他定調近乎為「首謀」，指控他「指導不詳志工抄寫名冊」，面對這樣的指控，始料未及，感到極其沉重，更無法認同。所謂「不詳」就是查無此人、無人出面作證，也無具體證據，僅憑一個「查無此人」的志工，就認定他構成犯罪，不能接受這樣的理由。

    賴苡任指出，在提議、連署罷免過程中，自己多次且不厭其煩告知中選會規定書寫辦法，如今這份自白卻變成他「指導不詳志工抄寫名冊」並起訴，明明所涉內容與起訴所稱黨員名冊毫無關聯，檢方卻牽強引用、張冠李戴。

    他提到，自從被約談後，始終勇於司法、配合調查，如今看到起訴內容，深感憤怒，不禁讓他回想起偵辦時「神秘力量的干預」。首次複訊偵辦的檢察官，向他劃下「不得聲稱政治迫害、質疑司法不公、營造烈士形象、藉以上三點推動罷免」4條「紅線」作為交保條件，觸碰就聲請羈押。

    這才有了之後的「膠帶封口」，表達對政治力介入司法、言論自由受限的憤怒，再次傳訊時更換檢察官，雙方達成默契，沒有受訪，自此至今未曾再針對司法發言。他說，然而「我卻成了年輕人中唯一被起訴的對象」，既沒抄寫、也沒名冊、更沒指導，只因不認罪卻遭起訴，「因為民進黨容不下賴苡任是不起訴處分」。

    賴苡任提及，外界曾盛傳「民進黨一定會起訴我，甚至會在一審時判褫奪公權，以阻止我參選2026」，看來今天這紙起訴書，印證了傳聞並非空穴來風，未來會在法院繼續陳述所知，「是我做的，我會承認，倘若不是我，我必將反抗到底」。

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