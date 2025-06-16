罷瑤連署書「1數字」驚人巧合 吳思瑤酸：是反詐騙專線

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

2025/06/16 20:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北檢偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署造假案，今（16日）宣布偵結，並對外公開罷雙吳連署驚人偽造比率，引發熱議。針對罷瑤造假率高達94.18％，吳思瑤本人今下午做出回應，狠酸藍營送出的連署書只有165份是真的，而「165」這個數字正好是反詐騙專線，相當諷刺！

根據北檢發布的案件說明，調查發現罷免吳思瑤的部分，第一階段送出的2839份（總件數扣除缺號及加計重複編號件數）提議連署書，有1167份與國民黨士林、北投區黨員名單相符，1503份與2021年罷瑤提議人名冊相符；剩餘非在黨員名冊中，有199份之提議人名冊有姓名、身分證字號或地址明顯錯誤、重複提議或提議日前已死亡等明顯非本人簽署提議人名冊之情況，總計偽造2674份，偽造比率達94.18％。

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對此，吳思瑤今下午在臉書發文指出，一階2839份提議連署就有2674份為假造，只有165份是真的，忍不住狠酸「165（正好）是反詐騙專線，反對詐騙集團國民黨！」吳思瑤接著批評，「民主不容造假，但國民黨卻竊用人民個資、盜用公民意志。只有165份是真的，卻在北投士林作亂了大半年。違法亂紀，假造民意！至今，國民黨還沒有任何人道歉！可悲可歎！無限感慨。」

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