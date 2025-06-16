國民黨大興訟 台中罷團硬起來：面對濫訴恐嚇不退縮

國民黨大興訟，中4、中6罷團均強調，面對濫訴恐嚇不退縮。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/16 19:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨8立委今委由黨中央代表提告8個罷團，指涉發表不實抹黑、抹紅言論，誤導大眾讓罷免案成立，涉違反「公職人員選舉罷免法」；8人包括台中藍委廖偉翔及羅廷瑋在列，相關罷團中4「展翅廢翔」及中6「敲羅行動」均發聲強調，所揭露內容均是公開資訊，並非憑空捏造，面對國民黨企圖「以訟止罷、以訟恐嚇」的作法，想藉濫訴恐嚇，罷團無所畏懼，將堅定不移，繼續為台灣的民主與未來努力。

大罷免國民黨立委案，多個罷團在屆查對期限後尚未接獲選委會補件通知，外界預測將進入第三階段罷免投票，今日國民黨包括北市賴士葆、新北廖先翔、桃園涂權吉、牛煦庭、新竹徐欣瑩、台中廖偉翔、羅廷瑋以及南投游顥等8名立委，委託黨中央到北檢控告相關8個罷團領銜人或相關主導者，指其涉及違反選罷法。

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罷免廖偉翔的中4罷團「展翅廢翔」指出，所揭露的問題均有具體事實依據，或基於公開資訊與民眾反映，並非憑空捏造，絕無散布假訊息或違反選罷法之情事，國民黨「以訟止罷」的做法，企圖透過司法手段壓制公民監督與言論自由，嚴重違背民主精神。

中4罷團呼籲，任何政治勢力不應以訴訟恐嚇公民，他們無所畏懼，呼籲國民黨正視選民的聲音，停止以法律武器打壓罷免行動，罷團將持續依法推動罷免行動，將堅定不移，為台灣的民主與未來努力，另也保留對國民黨不實指控採取法律行動的權利。

至於罷免羅廷瑋的中6罷團「敲羅行動」也譴責國民黨集體提告行為是對公民社會的恐嚇、對民主監督的踐踏，國民黨試圖箝制公民的濫訴行為，更是對台灣民主制度下「人民有權監督民代、提出罷免」的根本權利之挑戰。

中6罷團指出，羅廷瑋等人不願面對人民的正當監督，反而選擇以法律手段打壓公民參與，證明他們早已背離民意，提告行動更凸顯他們對人民聲音的恐懼，選擇讓黨中央出手，企圖壓制各地自主罷免行動。

中6罷團強調，他們所揭露的內容，皆可回溯自國會紀錄與新聞報導，言論屬於合理評論之範疇，透過提告罷團是對基層公民參與製造「寒蟬效應」，更是政黨動用資源恐嚇人民的惡劣示範，他們不會退縮；罷團呼籲「我們都是被告」，同時是民主的守護者，將全力備戰，堅定應訴，捍衛每位公民表達的權利，也呼籲社會各界一同關注、聲援這場對抗濫權與寒蟬效應的民主保衛戰。

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