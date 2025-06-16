中市民進黨議員明起3天站路口 跨區為原縣區連署每區20張

民進黨中市黨團繼日前與罷團同站街頭，明起連續3天要在中二中三及中八站街頭。（資料照）

2025/06/16 19:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中選會將在本週五公布二階連署結果同時公布三階投票，不過，中二、中三、中八的二階連署未達安全門檻，民進黨中市議會黨團除了從明天（17日）開始連署3天上午總動員為3個罷區站路口宣傳大罷免大成功，並再度請黨籍議員協助跨區為原縣區連署，每區20張，要讓原縣區的3個罷免選區都能達標。

此外，民進黨中市黨部也將在明天開始動員黨工們，針對中二、中三、中八打電話「催票」，請民眾通知未連署的親朋好友們趕快來連署。

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中市原市區三個罷免國民黨立委的選區中四、中五及中六，二階連署早已達安全連署門檻 ，但原縣區的中二、中三及中八選區，距離安全門檻只要再加一點力就可達成。

為此，民進黨中市議會17日起連續3天上午7:30-8:30總動員為3個罷區站路口宣傳大罷免大成功，6月17日星期二為中三罷區地點台鐵潭子火車站，6月18日星期三為中八罷區，6月19日為中二罷區。

同時為更加把勁，黨團同時請黨籍議員們協助跨區，為中二、中三及中八連署二階，希望每一位議員的額數為每區20張，也就是3區每一區20張，讓台中市6區大罷免大成功。

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