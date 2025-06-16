「罷雙吳」造假破9成 時力：朱立倫若還有骨氣立刻出面道歉

時代力量痛批，國民黨將公民罷免制度玩弄成作弊工具，並向國民黨主席朱立倫喊話，如果還有骨氣、羞恥立刻出面道歉。（資料照）

2025/06/16 18:31

〔記者林哲遠／台北報導〕檢調偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，今以偽造文書及違反「個人資料保護法」等，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、罷瑤召集人賴苡任等5人。對此，時代力量痛批，國民黨將公民罷免制度玩弄成作弊工具，並向國民黨主席朱立倫喊話，如果還有骨氣、羞恥立刻出面道歉。

時力指出，據台北地檢署起訴書內容，國民黨發動「罷免吳沛憶、吳思瑤」行動時，第一階段的罷免連署書幾乎全數與國民黨黨員名冊重疊，且字跡高度相似。檢方更指出，若將死亡者、資料錯誤者一併計算，偽造比例高達95%；相關志工在到案後也坦承，是由黨工直接提供名冊，請他們逐筆抄寫。

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時力批評，國民黨不僅以黨部動員進行抄襲造假，事發後更不願承認錯誤，反而硬拗辯解、誣指「司法迫害」，毫無反省之意，形同踐踏台灣社會對公民參與的信任。

罷免制度是民主制衡的工具，不是政黨操弄的私人武器，國民黨將公民連署變成黨部代寫，這種行徑對民主制度是巨大傷害，更是對下一代最壞的示範。時力呼籲，國民黨主席朱立倫，立即出面對社會大眾說明並道歉，承擔起政治責任如果還有一點骨氣、一點羞恥，朱立倫應該要立刻出面道歉。

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