吳崢嗆不直播國安簡報會滅亡？ 民眾黨反批：破壞朝野對話空間

民眾黨發言人張彤。（民眾黨提供）

2025/06/16 18:56

〔記者林哲遠／台北報導〕針對總統賴清德日前責成國安團隊規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，民眾黨主席黃國昌今質疑，該流程無法實質意見交換。民進黨發言人吳崢質問，民眾黨不直播會滅亡嗎？民眾黨發言人張彤反批，黃主席已多次重申「涉及國安機密不直播」，呼籲民進黨不要操弄兩面手法，破壞朝野對話的空間。

吳崢表示，民眾黨先要求全程直播，又將「國安簡報」刻意扭曲為「國是會商」，面對國家當前挑戰，國民黨願釋出誠意，民眾黨卻另有算計，難道政黨利益優先於國家利益？民眾黨不直播會滅亡嗎？

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對此，張彤回應，吳崢身為發言人卻無法精準掌握訊息，不扭曲就不會發言，到底要秀下限到什麼程度？民眾黨也要反問賴清德總統，請問吳崢的發言是代表總統府還是個人，在朝野仍在溝通「共商國是」的同時，吳崢此番言論是在破壞朝野和諧嗎？

張彤強調，黃國昌主席已經說過無數次「涉及國安機密不直播」，吳崢難道是中文理解能力有問題嗎，講三次聽不懂難道要講三百次嗎？吳崢沒有精準掌握民眾黨的發言，卻透過扭曲在野黨發言來誤導社會大眾，在朝野間又製造一道裂痕，試問總統府發言人現在是從郭雅慧換成吳崢嗎？

張彤補充，總統府本來就規劃上午9時至9時30分總統講話屬於公開的過程，吳崢這番顛倒是非的言論，並無真誠坦率交換意見之意，這恐怕又是一場政治算計。她批評，吳崢的說法更證明賴清德總統的幕僚作業，比蔡英文前總統時期做的還要差，呼籲民進黨不要操弄兩面手法，破壞朝野對話的空間。

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