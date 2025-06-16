國安簡報賴總統全程與會 府方人士：打破國際慣例、拉高規格

賴清德總統預定18日邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌共商國是。（資料照）

2025/06/16 18:04

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統邀約國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌，週三上午到總統府進行「重大國安情勢簡報」，並將全程參與。府方人士說，包括澳洲、英國、加拿大等皆有國安簡報先例，不是政治備詢、不是政治協商，也沒有總統、總理元首陪同的安排，台灣此次規劃實屬拉高規格，且依最高安全等級要求，並無直播慣例。

府方人士指出，國安簡報並非台灣首創，世界各國包括澳洲、英國、加拿大等，都有針對在野黨領袖進行國安簡報的慣例，形式上不是政治備詢、不是政治協商，是為在野領袖安排國安簡報，因此沒有總統、總理、元首陪同的安排，對比台灣此次規畫實屬拉高規格；此外，國際上，簡報依最高安全等級要求，也無直播慣例。

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該人士說，賴總統520週年致詞已明確表達，這是一場國安簡報，期望朝野政黨領袖能以國家利益為優先、守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

府方人士表示，過去一年，賴政府透過朝野政黨共組慶賀團祝賀美國總統川普就職，展現民主台灣團結一致，共同深化台美關係；總統也依照憲法賦予總統的職權，開啟五院國政會商，希望達成和解、促進合作，賴總統始終相信，民主的紛爭，要用更大的民主來解決，所以始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作

黨政人士也提及，2024總統大選結束、蔡總統、賴總統交接之際，即有共識向在野黨釋出善意、建立溝通平台，去年農曆年前蔡總統以電話邀約時任民眾黨主席柯文哲及國民黨主席朱立倫，但只有柯文哲於2024年3月14日入府會談。

該人士接著說去年總統府邀請國民黨秘書長黃健庭、民進黨秘書長林右昌、民眾黨秘書長周榆修及時代力量黨主席王婉諭，合體參與12強棒球賽英雄大遊行，加上立法院長韓國瑜率團赴美慶賀川普就職、賴總統召集五院院際會商等，都是執政黨遞橄欖枝的具體展現，此次賴總統邀約國安簡報再添一例，也盼獲藍白兩黨正面回應。

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