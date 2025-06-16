賴總統邀朱立倫、黃國昌18日國安簡報 四報告案曝光

總統府今正式宣布，「重要國家安全情勢專案簡報會議」，訂於18日（週三）上午9時於總統府大禮堂舉行。圖為總統賴清德。（資料照）

2025/06/16 17:55

〔記者陳昀／台北報導〕總統府今正式宣布「重要國家安全情勢專案簡報會議」，訂於18日（週三）上午9時於總統府大禮堂舉行，將由國防部、外交部、陸委會、國安局分別依序提出四項報告案，並規劃綜合討論環節與在野黨領袖對話，全程3小時、採閉門方式進行，總統全程與會。

總統府發言人郭雅慧表示，重要國安情勢專案簡報謹訂於6月18日（星期三）上午9時，於總統府大禮堂進行。這是我國首度，由總統以三軍統帥身份，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報，目的在透過最新國家安全情勢簡報，協助在野政黨領袖即時掌握國家所面臨重大威脅及相關重大政策，確保國家在面對各項挑戰時，不分朝野團結一致對外。

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郭雅慧說明，由於內容涉及高度機敏，因此，此次重要國家安全情勢專案簡報將採取全程閉門進行。在野政黨領袖於上午9時入場後，會向來賓說明會議流程與會議須知，總統簡短開場後，隨即進行會議。

國防部、外交部、陸委會、國安局將分別提出四項報告案，依序為「中國軍事擴張與國軍應處」、「全球局勢挑戰與我國外交戰略」、「當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰」、「中國混合戰威脅與國際因應」，總統將全程與會，展現最高度慎重與誠意，以禮相迎、以誠相會。另為促朝野政黨坦率真誠溝通交流，原先議程即已規劃綜合討論，歡迎在野領袖於綜合討論中進行對話。

郭雅慧強調，一如總統執政周年談話所言，期望朝野政黨領袖，無論政黨立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見。盼重要國家安全情勢專案簡報會議能夠獲得兩黨正面回應，並促成朝野對話、加強政黨合作，在分歧中找到團結，攜手面對國家各項挑戰。

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